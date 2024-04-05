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Posted 5 апреля, 06:05

Published 5 апреля, 06:05

Modified 5 апреля, 06:07

Updated 5 апреля, 06:07

Зоолог Ерофеева объяснила причину нашествия змей в Ростовской области

Зоолог спрогнозировала резкий рост популяции змей в Ростовской обласи

5 апреля 2024, 06:05
Фото: pxhere
Зоолог Ерофеева объяснила причину нашествия змей в Ростовской области

Зоолог Ерофеева спрогнозировала резкий рост популяции змей в Ростовской обласи

Из-за теплых зим большему количеству змей удается выживать при отсутствии сильных морозов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

По мнению зоолога, с каждым годом змей в Ростовской области будет становиться все больше, потому что климат в регионе становится все более теплым.

«Змеи на зиму уходят в спячку и благодаря своей хладнокровности низкие температуры отлично переживают. Более мягкие зимы и более раннее потепление приводит к раннему началу сезона размножения. Если среднегодовая температура будет продолжать подниматься, змей будет только больше», — объясняет эксперт.

Кроме того, населенные пункты, даже большие города, привлекают змей комфортными условиями для жизни.

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«Сейчас новые районы города Левенцовка, Левобережный и прочее, что считается окраинами, строятся на пустырях, в полях, балках. Это природные места обитания, где змеи добывали себе пищу и искали себе укрытия. Они человеком разрушаются и змеи оказываются к нам ближе», — добавляет зоолог.

Регина Ерофеева рассказывает, что сырые подвалы, свалки стройматериалов и строительные ямы становятся для змей новыми удобными жилищами, а свалки привлекают грызунов, которыми питаются змеи.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах.

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