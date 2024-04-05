Зоолог спрогнозировала резкий рост популяции змей в Ростовской обласи

«Сейчас новые районы города Левенцовка, Левобережный и прочее, что считается окраинами, строятся на пустырях, в полях, балках. Это природные места обитания, где змеи добывали себе пищу и искали себе укрытия. Они человеком разрушаются и змеи оказываются к нам ближе», — добавляет зоолог.