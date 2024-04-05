Зоолог спрогнозировала резкий рост популяции змей в Ростовской обласи

Posted 5 апреля, 06:05
Published 5 апреля, 06:05
Modified 5 апреля, 06:07
Updated 5 апреля, 06:07
По мнению зоолога, с каждым годом змей в Ростовской области будет становиться все больше, потому что климат в регионе становится все более теплым.
«Змеи на зиму уходят в спячку и благодаря своей хладнокровности низкие температуры отлично переживают. Более мягкие зимы и более раннее потепление приводит к раннему началу сезона размножения. Если среднегодовая температура будет продолжать подниматься, змей будет только больше», — объясняет эксперт.
Кроме того, населенные пункты, даже большие города, привлекают змей комфортными условиями для жизни.
«Сейчас новые районы города Левенцовка, Левобережный и прочее, что считается окраинами, строятся на пустырях, в полях, балках. Это природные места обитания, где змеи добывали себе пищу и искали себе укрытия. Они человеком разрушаются и змеи оказываются к нам ближе», — добавляет зоолог.
Регина Ерофеева рассказывает, что сырые подвалы, свалки стройматериалов и строительные ямы становятся для змей новыми удобными жилищами, а свалки привлекают грызунов, которыми питаются змеи.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростовской области заявили о кишащих змеями улицах.