«Бахнуло знатно»: ростовчан испугал грохот в небе над городом

В то же время жители Западного, центра Ростова, Александровки и Сельмаша сообщают, что никаких подозрительных звуков не слышали, так что пока основными версиями об источниках грохота называют переход самолета на сверхзвук или залпы пиротехники. Информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.