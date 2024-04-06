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Posted 6 апреля, 17:58

Published 6 апреля, 17:58

Modified 6 апреля, 18:00

Updated 6 апреля, 18:00

«Бахнуло знатно»: ростовчан испугал грохот в небе над городом

«Бахнуло знатно»: ростовчан испугал грохот в небе над городом

6 апреля 2024, 17:58
Фото: 1MI
«Бахнуло знатно»: ростовчан испугал грохот в небе над городом

Над Ростовом прогремел звук, похожий на взрыв

В Ростове вечером 6 апреля в небе над городом прогремел звук, похожий на взрыв, об этом сообщили жители Северного в местных Telegram-каналах.

Вечером субботы, 6 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» сообщил, что около 20.30 мск в небе над Северным жилым массивом прогремел мощный взрыв. По словам ростовчан, звуки, похожие на взрывы, слышали жители домов на Шайбе, Орбитальной и Волкова.

«Королева-Орбитальная бахнуло знатно. Только вышли на улицу. Не фейк. И точно не салют», «Это было очень громко…», «Район Ростовского моря очень слышно было», — заявили ростовчане.

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В то же время жители Западного, центра Ростова, Александровки и Сельмаша сообщают, что никаких подозрительных звуков не слышали, так что пока основными версиями об источниках грохота называют переход самолета на сверхзвук или залпы пиротехники. Информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее дончане заявили о работе систем ПВО 5 апреля.

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