Донские власти опровергли информацию об ударе по нефтепроводу в Азове

Однако уже днем пресс-секретарь Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Виктория Ольховская в ответ на вопрос журналистов о произошедшем объявила, что информация об ударе не получила подтверждения. Успешной атаки, о которой заявила украинская разведка, не было.