Донские власти опровергли информацию об ударе по нефтепроводу в Азове

Posted 6 апреля, 15:06
Published 6 апреля, 15:06
Modified 6 апреля, 15:08
Updated 6 апреля, 15:08
Напомним, утром РИА «Новости» со ссылкой на главное управление украинской разведки объявило, что разведчики противника взяли на себя ответственность за удары по нефтепроводу в Азове.
ГУР МО Украины заявило, что нефтепровод якобы объял огонь после ночной атаки 6 апреля. По словам представителей украинской разведки, нефтепровод стал целью атаки, поскольку использовался в военных целях.
Однако уже днем пресс-секретарь Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Виктория Ольховская в ответ на вопрос журналистов о произошедшем объявила, что информация об ударе не получила подтверждения. Успешной атаки, о которой заявила украинская разведка, не было.
Ранее ВСУ попытались нанести удар по Морозовскому району Ростовской области. Для атаки применили больше 40 беспилотников, которые были сбиты в воздухе, их обломки рухнули на землю.