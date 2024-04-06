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Posted 6 апреля, 15:06

Published 6 апреля, 15:06

Modified 6 апреля, 15:08

Updated 6 апреля, 15:08

Донские власти опровергли информацию об ударе по нефтепроводу в Азове

Донские власти опровергли информацию об ударе по нефтепроводу в Азове

6 апреля 2024, 15:06
Фото: 1MI
Донские власти опровергли информацию об ударе по нефтепроводу в Азове
В Ростовской области опровергли слухи об ударе по нефтепроводу в Азове, об этом сообщила пресс-секретарь Виктория Ольховская.

Напомним, утром РИА «Новости» со ссылкой на главное управление украинской разведки объявило, что разведчики противника взяли на себя ответственность за удары по нефтепроводу в Азове.

ГУР МО Украины заявило, что нефтепровод якобы объял огонь после ночной атаки 6 апреля. По словам представителей украинской разведки, нефтепровод стал целью атаки, поскольку использовался в военных целях.

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Однако уже днем пресс-секретарь Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Виктория Ольховская в ответ на вопрос журналистов о произошедшем объявила, что информация об ударе не получила подтверждения. Успешной атаки, о которой заявила украинская разведка, не было.

Ранее ВСУ попытались нанести удар по Морозовскому району Ростовской области. Для атаки применили больше 40 беспилотников, которые были сбиты в воздухе, их обломки рухнули на землю.

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