Глава СК Бастрыкин потребовал доложить об убийстве двух жителей Ростовской области

Напомним, накануне стало известно, что в Ростовской области произошло жестокое убийство. Двое мужчин уехали с работы, но домой вернуться живыми им не удалось — тело одного из них нашли на дне реки. Кроме того, у следственных органов уже появился один подозреваемый.