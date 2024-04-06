Глава СК Бастрыкин потребовал доложить об убийстве двух жителей Ростовской области

Posted 6 апреля, 10:41
Published 6 апреля, 10:41
Modified 6 апреля, 10:43
Updated 6 апреля, 10:43
Напомним, накануне стало известно, что в Ростовской области произошло жестокое убийство. Двое мужчин уехали с работы, но домой вернуться живыми им не удалось — тело одного из них нашли на дне реки. Кроме того, у следственных органов уже появился один подозреваемый.
В связи с открывшимися обстоятельствами дело включили в категорию особо важных, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования убийства.
В пресс-службе СК указали, что жители Зимовниковского района, ставшие жертвами преступления, уехали с места работы в неизвестном направлении 2 апреля и перестали выходить на связь. Их родные объявили дончан в розыск, спустя время их тела были обнаружены, на них зафиксировали признаки насильственной смерти.