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Posted 6 апреля, 10:41

Published 6 апреля, 10:41

Modified 6 апреля, 10:43

Updated 6 апреля, 10:43

Глава СК Бастрыкин потребовал доложить об убийстве двух жителей Ростовской области

Глава СК Бастрыкин потребовал доложить об убийстве двух жителей Ростовской области

6 апреля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney
Глава СК Бастрыкин потребовал доложить об убийстве двух жителей Ростовской области

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства двух дончан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об убийстве двух дончан, об этом рассказали в информационном центре СК.

Напомним, накануне стало известно, что в Ростовской области произошло жестокое убийство. Двое мужчин уехали с работы, но домой вернуться живыми им не удалось — тело одного из них нашли на дне реки. Кроме того, у следственных органов уже появился один подозреваемый.

Назван подозреваемый в жестоком убийстве инженера и его коллеги в Ростовской области
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В связи с открывшимися обстоятельствами дело включили в категорию особо важных, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования убийства.

В пресс-службе СК указали, что жители Зимовниковского района, ставшие жертвами преступления, уехали с места работы в неизвестном направлении 2 апреля и перестали выходить на связь. Их родные объявили дончан в розыск, спустя время их тела были обнаружены, на них зафиксировали признаки насильственной смерти.

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