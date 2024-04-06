Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 8 апреля

Posted 6 апреля, 09:41
Published 6 апреля, 09:41
Modified 6 апреля, 09:43
Updated 6 апреля, 09:43
В апреле метеорологи сообщили, что ученые лаборатории солнечной астрономии продолжают фиксировать регулярные вспышки на Солнце, сила которых относится к классам C и M.
По словам синоптиков, солнечная активность способна оказать негативное влияние на качество жизни метеозависимых людей и дончан с хроническими заболеваниями, например, с повышенным или низкими артериальным давление и болезнями сердца.
Так, по словам специалистов, с понедельника, 8 апреля, с 21.00 мск на Ростовскую область обрушатся магнитные бури, которые продержатся в регионе несколько дней — до 12 апреля. Все это время сила магнитных бурь будет колебаться от трех до четырех баллов, из-за чего жители Ростовской области могут ощущать недомогание, головокружение, аритмию, проблемы с дыханием, переутомление и мучиться бессонницей.
Такие же периоды сильных магнитных бурь повторятся с 18 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля за исключением 28 апреля, когда магнитных возмущений практически не будет.
В эти дни дончанам советуют отказаться от алкоголя, курения, кофе, жирной, копченой, острой и соленой пищи, а также постараться хорошо высыпаться и больше находиться на свежем воздухе.
Ранее дончанам рассказали, когда в Ростовской области ожидаются заморозки в апреле.