Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 8 апреля

Так, по словам специалистов, с понедельника, 8 апреля, с 21.00 мск на Ростовскую область обрушатся магнитные бури, которые продержатся в регионе несколько дней — до 12 апреля. Все это время сила магнитных бурь будет колебаться от трех до четырех баллов, из-за чего жители Ростовской области могут ощущать недомогание, головокружение, аритмию, проблемы с дыханием, переутомление и мучиться бессонницей.