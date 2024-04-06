Нашествие змей и магнитные бури надвигаются на Ростовскую область в апреле

Posted 6 апреля, 19:03
Published 6 апреля, 19:03
Modified 6 апреля, 19:05
Updated 6 апреля, 19:05
В субботу, 6 апреля, стало известно, что в ближайшие дни на Ростовскую область обрушатся продолжительные магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце.
Магнитные возмущения силой до четырех баллов будут фиксировать с позднего вечера 8 апреля по 11 апреля включительно. После недельного перерыва магнитные бури возобновятся с прежней силой, охватывая периоды с 18 по 23 и с 26 по 30 апреля.
В эти дни некоторые жители Ростовской области могут чувствовать слабость, головные боли, мучиться бессонницей и испытывать трудности с артериальным давлением и дыханием.
Чтобы избежать неблагоприятного влияние магнитных бурь на состояние здоровья, дончанам рекомендуют отказаться от употребления алкоголя, кофе, есть легкую пищу и не курить, также улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, отдых и достаточное количество сна.
Важной новостью дня стало нашествие змей в Ростовской области в районе Волго-Донского канала.
Очевидцы сообщили, что заметили сотни змей среди каменных валов на берегу Волго-Донского канала. С началом брачного сезона змеи стали собираться у водоемов, сплетаясь в клубки и ища себе пару, а потому очевидцы не рекомендуют жителям Ростовской области приближаться к ним.
«В это время года змей лучше не беспокоить, ведь у них начался брачный сезон», — сообщил автор видео.
По словам дончан, аналогичное явление можно увидеть и в других районах Ростовской области весной, а некоторые комментаторы предположили, что на самом деле местом съемки видео из-за сходства пейзажа было побережье Веселовского водохранилища, где ежегодно наблюдают нашествие змей.
Главной новостью дня стало то, что полиции в Ростове-на-Дону удалось задержать участников массовой драки на улице Станиславского, которая произошла накануне.
В пятницу, 5 апреля, местные жители рассказали, что стали свидетелями массовой драки, участниками которой были более 20 человек. По словам очевидцев, участники драки якобы разбили два автомобиля. Причина массового конфликта была неизвестна.
Уже 6 апреля сотрудники полиции сообщили, что им действительно поступил сигнал о массовой драке.
Правоохранители немедленно выехали к месту происшествия, чтобы пресечь конфликт между участниками драки. Их всех доставили в отдел для выяснения обстоятельств потасовки.
В настоящий момент в Ростове проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.