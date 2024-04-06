Нашествие змей и магнитные бури надвигаются на Ростовскую область в апреле

Магнитные возмущения силой до четырех баллов будут фиксировать с позднего вечера 8 апреля по 11 апреля включительно. После недельного перерыва магнитные бури возобновятся с прежней силой, охватывая периоды с 18 по 23 и с 26 по 30 апреля.