Охрана Росгвардии потребовала от таганрогского авиазавода более 5 млн рублей

Posted 6 апреля, 13:45
Published 6 апреля, 13:45
Modified 6 апреля, 13:47
Updated 6 апреля, 13:47
В понедельник, 1 апреля, в Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Ответчиком оказался авиазавод в Таганроге, ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева», от которого истец потребовал более 5,5 миллиона рублей.
Суд пока не ознакомился с материалами дела, а потому текст искового заявления опубликован не было и пока нельзя доподлинно установить причину судебных разбирательств.
Однако, благодаря данным сервиса «СПАРК-Interfax», можно предположить, что дело в охранных услугах предприятия. Вот уже несколько лет ТАНТК имени Бериева заказывает услуги охраны объектов у единственного поставщика, данные о котором в контрактах не раскрываются.
Обращаем внимание, информация пока не подтвердилась, RostovGazeta продолжит следить за дело. Данные о судебных разбирательствах между Росгвардией и донским авиазаводом будут дополнены позднее.
Ранее в Ростовской области опровергли возможность пожара на территории авиазавода.