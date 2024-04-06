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Posted 6 апреля, 13:45

Published 6 апреля, 13:45

Modified 6 апреля, 13:47

Updated 6 апреля, 13:47

Охрана Росгвардии потребовала от таганрогского авиазавода более 5 млн рублей

Охрана Росгвардии потребовала от таганрогского авиазавода более 5 млн рублей

6 апреля 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
Охрана Росгвардии потребовала от таганрогского авиазавода более 5 млн рублей
Охрана Росгвардии обратилась в суд с иском против ТАНТК имени Г. М. Бериева, информация появилась в картотеке арбитражных дел.

В понедельник, 1 апреля, в Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Ответчиком оказался авиазавод в Таганроге, ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева», от которого истец потребовал более 5,5 миллиона рублей.

Суд пока не ознакомился с материалами дела, а потому текст искового заявления опубликован не было и пока нельзя доподлинно установить причину судебных разбирательств.

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Однако, благодаря данным сервиса «СПАРК-Interfax», можно предположить, что дело в охранных услугах предприятия. Вот уже несколько лет ТАНТК имени Бериева заказывает услуги охраны объектов у единственного поставщика, данные о котором в контрактах не раскрываются.

Обращаем внимание, информация пока не подтвердилась, RostovGazeta продолжит следить за дело. Данные о судебных разбирательствах между Росгвардией и донским авиазаводом будут дополнены позднее.

Ранее в Ростовской области опровергли возможность пожара на территории авиазавода.

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