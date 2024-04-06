Охрана Росгвардии потребовала от таганрогского авиазавода более 5 млн рублей

Однако, благодаря данным сервиса «СПАРК-Interfax», можно предположить, что дело в охранных услугах предприятия. Вот уже несколько лет ТАНТК имени Бериева заказывает услуги охраны объектов у единственного поставщика, данные о котором в контрактах не раскрываются.