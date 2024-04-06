rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля, 11:16

Published 6 апреля, 11:16

Modified 6 апреля, 11:18

Updated 6 апреля, 11:18

Понтонный мост на Зелёный остров в Ростове могут открыть уже в апреле

Понтонный мост на Зелёный остров в Ростове могут открыть уже в апреле

6 апреля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Понтонный мост на Зелёный остров в Ростове могут открыть уже в апреле
В Ростове готовятся к открытию понтонного моста на Зеленый остров, движение могут запустить уже в середине апреля, об этом сообщила замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова.

Telegram-канал «Яблоко. Дон» со ссылкой на замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елену Кожухову рассказал, что в 2024 году открытие моста на Зеленый остров может состояться на три недели раньше обычного срока.

По данным авторов канала, запустить движение по мосту могут уже в ближайшие выходные, хотя обычно проезд на Зеленый остров открывали 1 мая. Досрочное открытие моста произошло и в прошлом году, тогда движение запустили уже 17 апреля, при этом и в эксплуатации мост находился дольше обычного. Его разобрали только в конце декабря 2023 года из-за благоприятных погодных условий.

Наведение моста на Зеленый остров в 2024 годуНаведение моста на Зеленый остров в 2024 году
Наведение моста на Зеленый остров в 2024 году
Фото: Это Ростов

Елена Кожухова сообщила, что рабочие уже монтируют мост, по словам чиновницы, раннее открытие моста позволит раньше начать работу детских лагерей на территории Зеленого острова.

«Дорогу для Еды клещам и комарам готовят», «Ну наконец-то, уже тепло как раз», «Кто на шашлыки?», — прокомментировали новость ростовчане, а другие понадеялись, что в городе появится постоянный капитальный мост для поездок на остров и вне сезона.

Напомним, в прошлом году в Ростове начали разработку проекта капитального моста на Зеленый остров.

Читайте также:
В Ростове продлили работу понтонного моста на Зеленый остров до 20 декабряВласти Ростова демонтируют понтонный мост на Зеленый островВ Ростове заключили контракт на разработку проекта моста на Зеленый остров
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Транспорт#Движение#Последние новости Ростова на сегодня#Зеленый остров#Ростов#Мост на Зеленый остров#Понтонный мост#Происшествия#Апрель
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"