Понтонный мост на Зелёный остров в Ростове могут открыть уже в апреле

По данным авторов канала, запустить движение по мосту могут уже в ближайшие выходные, хотя обычно проезд на Зеленый остров открывали 1 мая. Досрочное открытие моста произошло и в прошлом году, тогда движение запустили уже 17 апреля, при этом и в эксплуатации мост находился дольше обычного. Его разобрали только в конце декабря 2023 года из-за благоприятных погодных условий.