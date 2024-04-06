Понтонный мост на Зелёный остров в Ростове могут открыть уже в апреле

Posted 6 апреля, 11:16
Published 6 апреля, 11:16
Modified 6 апреля, 11:18
Updated 6 апреля, 11:18
Telegram-канал «Яблоко. Дон» со ссылкой на замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елену Кожухову рассказал, что в 2024 году открытие моста на Зеленый остров может состояться на три недели раньше обычного срока.
По данным авторов канала, запустить движение по мосту могут уже в ближайшие выходные, хотя обычно проезд на Зеленый остров открывали 1 мая. Досрочное открытие моста произошло и в прошлом году, тогда движение запустили уже 17 апреля, при этом и в эксплуатации мост находился дольше обычного. Его разобрали только в конце декабря 2023 года из-за благоприятных погодных условий.
Елена Кожухова сообщила, что рабочие уже монтируют мост, по словам чиновницы, раннее открытие моста позволит раньше начать работу детских лагерей на территории Зеленого острова.
«Дорогу для Еды клещам и комарам готовят», «Ну наконец-то, уже тепло как раз», «Кто на шашлыки?», — прокомментировали новость ростовчане, а другие понадеялись, что в городе появится постоянный капитальный мост для поездок на остров и вне сезона.
Напомним, в прошлом году в Ростове начали разработку проекта капитального моста на Зеленый остров.