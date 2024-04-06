Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде

Изданию стало известно, что по итогам 2023 года россияне приобрели 1,26 тысячи квартир в Таиланде, что на 55% больше показателя 2022 года. По данным аналитиков, покупка недвижимости обошлась россиянам в 128 миллионов долларов. При этом спрос на покупку жилья постоянно растет. Только за первый квартал 2024 года число заявок на покупку жилья в Таиланде увеличилось на 95,8%.