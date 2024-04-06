Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде

Posted 6 апреля, 11:56
Published 6 апреля, 11:56
Modified 6 апреля, 11:58
Updated 6 апреля, 11:58
Изданию стало известно, что по итогам 2023 года россияне приобрели 1,26 тысячи квартир в Таиланде, что на 55% больше показателя 2022 года. По данным аналитиков, покупка недвижимости обошлась россиянам в 128 миллионов долларов. При этом спрос на покупку жилья постоянно растет. Только за первый квартал 2024 года число заявок на покупку жилья в Таиланде увеличилось на 95,8%.
Благодаря этому, россиянам удалось обойти американцев по объемам купленного в Таиланде жилья, заняв второе место в рейтинге. Лидерами стали граждане КНР, которые приобрели более 6,1 тысячи квартир, третье место заняли американцы, купившие более 630 объектов недвижимости. Пятерку лидеров замыкают жители Мьянмы и Тайваня, которые купили 564 и 532 квартиры соответственно.
Кроме того, по данным издания, россияне были заинтересованы в покупке недвижимости в Грузии (13,1%), ОАЭ (8,6%), Греции (7,7%) и Турции (6,8%). Аналитики Tranio уточнили, что обычно бюджет россиян на покупку недвижимости составляет 100,7 тысячи долларов, за эти деньги они хотят приобрести жилье площадью около 42 квадратных метров.
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