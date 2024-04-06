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Posted 6 апреля, 11:56

Published 6 апреля, 11:56

Modified 6 апреля, 11:58

Updated 6 апреля, 11:58

Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде

Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде

6 апреля 2024, 11:56
Фото: pxhere.com
Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде
В 2023 году россияне вошли в число самых активных покупателей недвижимости в Таиланде, об этом сообщил портал «Новые известия».

Изданию стало известно, что по итогам 2023 года россияне приобрели 1,26 тысячи квартир в Таиланде, что на 55% больше показателя 2022 года. По данным аналитиков, покупка недвижимости обошлась россиянам в 128 миллионов долларов. При этом спрос на покупку жилья постоянно растет. Только за первый квартал 2024 года число заявок на покупку жилья в Таиланде увеличилось на 95,8%.

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Благодаря этому, россиянам удалось обойти американцев по объемам купленного в Таиланде жилья, заняв второе место в рейтинге. Лидерами стали граждане КНР, которые приобрели более 6,1 тысячи квартир, третье место заняли американцы, купившие более 630 объектов недвижимости. Пятерку лидеров замыкают жители Мьянмы и Тайваня, которые купили 564 и 532 квартиры соответственно.

Кроме того, по данным издания, россияне были заинтересованы в покупке недвижимости в Грузии (13,1%), ОАЭ (8,6%), Греции (7,7%) и Турции (6,8%). Аналитики Tranio уточнили, что обычно бюджет россиян на покупку недвижимости составляет 100,7 тысячи долларов, за эти деньги они хотят приобрести жилье площадью около 42 квадратных метров.

Ранее стало известно, сколько новых домов построят на левом берегу Дона в Ростове.

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