Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля

Posted 6 апреля, 10:05
Published 6 апреля, 10:05
Modified 6 апреля, 13:14
Updated 6 апреля, 13:14
Ростовский гидрометцентр объявил, что в субботу, 6 апреля, в Ростове ожидается теплая облачная погода с ветром скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +17 градусов.
К ночи на воскресенье, 7 апреля, в южной столице похолодает до +4 градусов, однако в последний выходной день температура продолжит подниматься, пока не достигнет +20 градусов. Осадков не ожидается, но ветер окрепнет и наберет скорость до 32,4 километра в час.
В первый день рабочей недели, 8 апреля, ростовчан ожидает потепление до +21 градуса, а также усиление ветра до 43,2 километра в час.
При этом, по долгосрочному прогнозу синоптиков, в течение следующей рабочей недели температура воздуха в Ростове повысится до +25 градусов, при этом в городе будет держаться преимущественно ясная и безоблачная погода.