Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля

К ночи на воскресенье, 7 апреля, в южной столице похолодает до +4 градусов, однако в последний выходной день температура продолжит подниматься, пока не достигнет +20 градусов. Осадков не ожидается, но ветер окрепнет и наберет скорость до 32,4 километра в час.