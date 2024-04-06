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Posted 6 апреля, 10:05

Published 6 апреля, 10:05

Modified 6 апреля, 13:14

Updated 6 апреля, 13:14

Ростов-на-Дону накроет летняя жара с 8 апреля

Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля

6 апреля 2024, 10:05
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону накроет летняя жара с 8 апреля
На Ростов-на-Дону надвигается 25-градусная жара, прогнозом поделились донские синоптики.

Ростовский гидрометцентр объявил, что в субботу, 6 апреля, в Ростове ожидается теплая облачная погода с ветром скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +17 градусов.

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К ночи на воскресенье, 7 апреля, в южной столице похолодает до +4 градусов, однако в последний выходной день температура продолжит подниматься, пока не достигнет +20 градусов. Осадков не ожидается, но ветер окрепнет и наберет скорость до 32,4 километра в час.

В первый день рабочей недели, 8 апреля, ростовчан ожидает потепление до +21 градуса, а также усиление ветра до 43,2 километра в час.

При этом, по долгосрочному прогнозу синоптиков, в течение следующей рабочей недели температура воздуха в Ростове повысится до +25 градусов, при этом в городе будет держаться преимущественно ясная и безоблачная погода.

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