Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала

Posted 6 апреля, 07:23
Published 6 апреля, 07:23
Modified 6 апреля, 07:25
Updated 6 апреля, 07:25
В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео одного из читателей, ставшего свидетелем нашествия змей на берегу Волго-Донского канала. Дончанин заметил сотни змеи, сплетающихся в клубки посреди каменных валов. Их было так много, что казалось, будто камни двигаются.
«В это время года змей лучше не беспокоить, ведь у них начался брачный сезон», — предупредили авторы сообщения.
Однако под кадрами комментаторы заметили, что автор видео перепутал, и местом съемки было Веселовское водохранилище, где также ежегодно фиксируют аналогичное явление.
Данные уточняются.
Напомним, недавно зоолог рассказал, почему весной дончане чаще видят змей, и какие виды донских пресмыкающихся представляют опасность для человека.