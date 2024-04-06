Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала

В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео одного из читателей, ставшего свидетелем нашествия змей на берегу Волго-Донского канала. Дончанин заметил сотни змеи, сплетающихся в клубки посреди каменных валов. Их было так много, что казалось, будто камни двигаются.