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Posted 6 апреля, 07:23

Published 6 апреля, 07:23

Modified 6 апреля, 07:25

Updated 6 апреля, 07:25

Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала

Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала

6 апреля 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала

Жители Ростовской области заявили о нашествии змей в Волго-Донском канале

В Ростовской области объявили о нашествии змей, занявших прибрежную зону Волго-Донского канала, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео одного из читателей, ставшего свидетелем нашествия змей на берегу Волго-Донского канала. Дончанин заметил сотни змеи, сплетающихся в клубки посреди каменных валов. Их было так много, что казалось, будто камни двигаются.

«В это время года змей лучше не беспокоить, ведь у них начался брачный сезон», — предупредили авторы сообщения.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / Изображение Midjourney

Однако под кадрами комментаторы заметили, что автор видео перепутал, и местом съемки было Веселовское водохранилище, где также ежегодно фиксируют аналогичное явление.

Данные уточняются.

Напомним, недавно зоолог рассказал, почему весной дончане чаще видят змей, и какие виды донских пресмыкающихся представляют опасность для человека.

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