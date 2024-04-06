Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +23 градусов

Posted 6 апреля, 04:59
Published 6 апреля, 04:59
Modified 6 апреля, 05:01
Updated 6 апреля, 05:01
В субботу температура составит +17 градусов, в воскресенье она поднимется до +19 градусов. Осадков в эти дни не будет, а ночью должно холодать до +5 градусов.
В понедельник и вторник обещают солнечную погоду, а столбики термометров остановятся на отметке +20 градусов. В среду и четверг, 10 и 11 апреля, будет облачно, а температура поднимется до +23 градусов.
На следующей неделе ветер может усилиться до шести метров в секунду.
Ранее в регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад. Материал на эту тему читайте по ссылке.