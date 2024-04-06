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Posted 6 апреля, 04:59

Published 6 апреля, 04:59

Modified 6 апреля, 05:01

Updated 6 апреля, 05:01

В Ростове-на-Дону с 11 апреля потеплеет до +23 градусов

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +23 градусов

6 апреля 2024, 04:59
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 11 апреля потеплеет до +23 градусов

В Ростове-на-Дону на следующей неделе должно потеплеть и будет облачная погода, сообщили синоптики.

В субботу температура составит +17 градусов, в воскресенье она поднимется до +19 градусов. Осадков в эти дни не будет, а ночью должно холодать до +5 градусов.

В понедельник и вторник обещают солнечную погоду, а столбики термометров остановятся на отметке +20 градусов. В среду и четверг, 10 и 11 апреля, будет облачно, а температура поднимется до +23 градусов.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
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На следующей неделе ветер может усилиться до шести метров в секунду.

Ранее в регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Тепло#Облачно
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