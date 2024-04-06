rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля, 06:47

Published 6 апреля, 06:47

Modified 6 апреля, 06:49

Updated 6 апреля, 06:49

Морозы пообещали жителям Ростовской области с 6 апреля

Стало известно, когда в Ростовскую область придут морозы в апреле

6 апреля 2024, 06:47
Фото: 1MI

Морозы пообещали жителям Ростовской области с 6 апреля

В Ростовской области в ночное время и по утрам ожидаются морозы, сообщает региональный ДПЧС.

Утром в субботу, 6 апреля, а также ночью 7 числа в регионе может резко похолодать. Это касается южной половины области.

В это время прогнозируют заморозки до -3 градусов.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Добавим, что на предстоящей неделе в Ростове ожидается умеренное потепление и переменная облачность. В субботу температура поднимется до +17 градусов, в воскресенье достигнет +19 градусов. В эти дни осадков не будет.

В начале недели прогнозируется солнечная погода, с температурой до +20 градусов.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Температура#Морозы
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"