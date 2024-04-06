Стало известно, когда в Ростовскую область придут морозы в апреле

Posted 6 апреля, 06:47
Published 6 апреля, 06:47
Modified 6 апреля, 06:49
Updated 6 апреля, 06:49
Утром в субботу, 6 апреля, а также ночью 7 числа в регионе может резко похолодать. Это касается южной половины области.
В это время прогнозируют заморозки до -3 градусов.
Добавим, что на предстоящей неделе в Ростове ожидается умеренное потепление и переменная облачность. В субботу температура поднимется до +17 градусов, в воскресенье достигнет +19 градусов. В эти дни осадков не будет.
В начале недели прогнозируется солнечная погода, с температурой до +20 градусов.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга».