Температурные «качели» с заморозками до -3° надвигаются на Ростовскую область

Posted 6 апреля, 16:08
Published 6 апреля, 16:08
Modified 6 апреля, 16:10
Updated 6 апреля, 16:10
Сотрудники Ростовского гидрометцентра объявили, что в ночь на воскресенье, 7 апреля, по Ростовской области ударят заморозки, температура воздуха опустится до -3 градусов, а ветер усилится до 10 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до +15-20 градусов, на юге региона максимальная температура воздуха поднимется до +22 градусов.
В понедельник, 8 апреля, жителей Ростовской области ждет облачная погода без существенных осадков и с порывистым ветром скоростью до 12 метров в секунду. Ночью воздух охладится до +1 градуса, зато днем ожидается потепление до +17-22 градусов.
Во вторник, 9 апреля, станет еще теплее — ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем потеплеет до +23 градусов.
Жителей Ростовской области призывают быть осторожными во время ночных заморозков 7 апреля, поскольку из-за непогоды на отдельных дорогах может возникнуть туман и даже тонкий слой наледи.
Ранее дончанам рассказали, как подготовиться к продолжительным магнитным бурям в апреле.