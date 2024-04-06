rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля, 16:08

Published 6 апреля, 16:08

Modified 6 апреля, 16:10

Updated 6 апреля, 16:10

Температурные «качели» с заморозками до -3° надвигаются на Ростовскую область

Температурные «качели» с заморозками до -3° надвигаются на Ростовскую область

6 апреля 2024, 16:08
Фото: 1MI
Температурные «качели» с заморозками до -3° надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области перепады температуры составят до 25°С, об этом сообщили синоптики СК УГМС.

Сотрудники Ростовского гидрометцентра объявили, что в ночь на воскресенье, 7 апреля, по Ростовской области ударят заморозки, температура воздуха опустится до -3 градусов, а ветер усилится до 10 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до +15-20 градусов, на юге региона максимальная температура воздуха поднимется до +22 градусов.

В понедельник, 8 апреля, жителей Ростовской области ждет облачная погода без существенных осадков и с порывистым ветром скоростью до 12 метров в секунду. Ночью воздух охладится до +1 градуса, зато днем ожидается потепление до +17-22 градусов.

Во вторник, 9 апреля, станет еще теплее — ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем потеплеет до +23 градусов.

Стало известно, когда в Ростовскую область придут морозы в апреле
Узнать подробнее

Жителей Ростовской области призывают быть осторожными во время ночных заморозков 7 апреля, поскольку из-за непогоды на отдельных дорогах может возникнуть туман и даже тонкий слой наледи.

Ранее дончанам рассказали, как подготовиться к продолжительным магнитным бурям в апреле.

Читайте также:
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреляЗаморозки и грозовой фронт накроют Ростовскую область в апрелеЗаморозки и грозовой фронт накроют Ростовскую область в апреле
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ветер#Погода#Осадки#Прогноз погоды в Ростовской области#Магнитные бури#Жара#Гидрометцентр#Температура#Туман#Заморозки#Происшествия#Перепады температуры
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"