Температурные «качели» с заморозками до -3° надвигаются на Ростовскую область

Сотрудники Ростовского гидрометцентра объявили, что в ночь на воскресенье, 7 апреля, по Ростовской области ударят заморозки, температура воздуха опустится до -3 градусов, а ветер усилится до 10 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до +15-20 градусов, на юге региона максимальная температура воздуха поднимется до +22 градусов.