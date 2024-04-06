Топ самых продаваемых машин в России возглавили отечественные авто и «китайцы»

Posted 6 апреля, 15:43
Published 6 апреля, 15:43
Modified 6 апреля, 15:45
Updated 6 апреля, 15:45
Издание со ссылкой на исследование агентства «Автостат» рассказало, что по итогам первого квартала 2024 года в России покупатели стали все чаще отдавать предпочтение автомобилям отечественного и китайского производства.
Так среди самых популярных автомобилей у россиян оказались Lada Granta, с начала года удалось продать более 42 тысяч этих автомобилей. На втором месте оказалась Lada Vesta, россияне приобрели 23,7 тысячи единиц этих авто, прирост продаж составил более 1950%. Тройку лидеров замкнул внедорожник из Китая Haval Jolion, с начала года россияне приобрели 15 770 единиц этого транспорта.
В пятерку лидеров по объемам продаж вошли Geely Monjaro, которых продали более 13,6 тысячи единиц (+6371,1%), а также Lada Niva — 12,6 тысячи штук.
Ранее власти Ростовской области объявили о продаже «Нивы» и «Жигулей».