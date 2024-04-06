Топ самых продаваемых машин в России возглавили отечественные авто и «китайцы»

Так среди самых популярных автомобилей у россиян оказались Lada Granta, с начала года удалось продать более 42 тысяч этих автомобилей. На втором месте оказалась Lada Vesta, россияне приобрели 23,7 тысячи единиц этих авто, прирост продаж составил более 1950%. Тройку лидеров замкнул внедорожник из Китая Haval Jolion, с начала года россияне приобрели 15 770 единиц этого транспорта.