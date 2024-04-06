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Posted 6 апреля, 15:43

Published 6 апреля, 15:43

Modified 6 апреля, 15:45

Updated 6 апреля, 15:45

Топ самых продаваемых машин в России возглавили отечественные авто и «китайцы»

Топ самых продаваемых машин в России возглавили отечественные авто и «китайцы»

6 апреля 2024, 15:43
Фото: 1MI
Топ самых продаваемых машин в России возглавили отечественные авто и «китайцы»
В России назвали самые популярные бренды и модели автомобилей, которые выбирают покупатели, об этом сообщил портал «Новые известия».

Издание со ссылкой на исследование агентства «Автостат» рассказало, что по итогам первого квартала 2024 года в России покупатели стали все чаще отдавать предпочтение автомобилям отечественного и китайского производства.

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Так среди самых популярных автомобилей у россиян оказались Lada Granta, с начала года удалось продать более 42 тысяч этих автомобилей. На втором месте оказалась Lada Vesta, россияне приобрели 23,7 тысячи единиц этих авто, прирост продаж составил более 1950%. Тройку лидеров замкнул внедорожник из Китая Haval Jolion, с начала года россияне приобрели 15 770 единиц этого транспорта.

Самые популярные брендыСамые популярные бренды
Самые популярные модели 2024 годаСамые популярные модели 2024 года
Самые популярные бренды
Фото: Автостат

В пятерку лидеров по объемам продаж вошли Geely Monjaro, которых продали более 13,6 тысячи единиц (+6371,1%), а также Lada Niva — 12,6 тысячи штук.

Ранее власти Ростовской области объявили о продаже «Нивы» и «Жигулей».

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