ТРК «Горизонт» в Ростове вновь потребовал от Burger King миллион рублей

В материалах дела указано, что деньги являются штрафом по договору аренды нежилого помещения. Теперь обе стороны спора до 17 апреля должны подготовить документацию для судебных заседаний, а ответчик направить в суд мотивированный отзыв на иск. Дело будут рассматривать в порядке упрощенного производства, других подробностей о споре между компаниями пока нет. Данные уточняются.