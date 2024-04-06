ТРК «Горизонт» в Ростове вновь потребовал от Burger King миллион рублей

Posted 6 апреля, 08:55
Published 6 апреля, 08:55
Modified 6 апреля, 08:57
Updated 6 апреля, 08:57
Во второй декаде марта в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от торгового центра «Горизонт», ответчиком по делу выступил один из арендаторов торговых площадей — ООО «Бургер Рус»(сеть ресторанов Burger King). Сумма исковых требований составила один миллион рублей.
В материалах дела указано, что деньги являются штрафом по договору аренды нежилого помещения. Теперь обе стороны спора до 17 апреля должны подготовить документацию для судебных заседаний, а ответчик направить в суд мотивированный отзыв на иск. Дело будут рассматривать в порядке упрощенного производства, других подробностей о споре между компаниями пока нет. Данные уточняются.
Напомним, это уже не первый спор торгового центра «Горизонт» со своим арендатором. Ранее компания пыталась взыскать с сети общепита более четырех миллионов рублей долга за аренду торговых площадей.