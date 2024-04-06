В Ростове 6 апреля продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча

Posted 6 апреля, 07:46
Published 6 апреля, 07:46
Modified 6 апреля, 07:48
Updated 6 апреля, 07:48
Власти напомнили, что уже в субботу, 6 апреля, в 20.00 мск состоится матч ФК «Ростов» с командой «Сочи». Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена», расположенном на левом берегу Дона.
Власти объявили, что в городе планируют изменить расписание работы общественного транспорта, чтобы помочь болельщикам добраться на матч любимой команды. Для этого с 18.30 до 23.30 мск перевозку пассажиров будут обеспечивать автобусные маршруты №8, 49 и 65а, а также автобусы №75 и 39, последний из них будет ехать по короткой схеме до «Городского пляжа».
Кроме того, на время матча и после него автобусы № 1, 1а, 35, 58 и 83 будут ездить по продленной схеме до ТРК «МЕГАМАГ», пассажиров будут забирать и высаживать на остановке Аллея «Ростов-Арена».
Чтобы не пропустить свой автобус или найти подходящий маршрут ростовчанам и гостям города советуют пользоваться информационным сервисов Pikas Online, который доступен по прямой ссылке.
Напомним, недавно главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что остался недоволен игрой подопечных в матче с «Динамо».