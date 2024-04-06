В Ростове 6 апреля продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча

Власти объявили, что в городе планируют изменить расписание работы общественного транспорта, чтобы помочь болельщикам добраться на матч любимой команды. Для этого с 18.30 до 23.30 мск перевозку пассажиров будут обеспечивать автобусные маршруты №8, 49 и 65а, а также автобусы №75 и 39, последний из них будет ехать по короткой схеме до «Городского пляжа».