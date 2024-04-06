В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова

Posted 6 апреля, 14:25
Published 6 апреля, 14:25
Modified 6 апреля, 14:48
Updated 6 апреля, 14:48
В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что на улице Жмайлова, 21/2 обнаружили подозрительный предмет. На видео видно, что территория между домами затянута заградительными лентами, вдали стоит пожарная машина, а вокруг оцепления собралась толпа зевак.
По словам автора видео, к месту находки вызвали спасателей, которые теперь якобы ожидают приезда саперов. Информация об этом пока не получила подтверждения от официальных источников, данные уточняются.
Дополнение от ГУ МВД по Ростовской области: Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов на улице Жмайлова обнаружено не было.
Напомним, на днях из-за коробки в фольге оказалось перекрыто движение по улице 2-й Краснодарской в Ростове.
Ранее восемь человек пострадали при детонации устройства на украинском беспилотнике, упавшем рядом с морозовским аэродромом.