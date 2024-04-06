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Posted 6 апреля, 14:25

Published 6 апреля, 14:25

Modified 6 апреля, 14:48

Updated 6 апреля, 14:48

В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова

В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова

6 апреля 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова
В Ростове оцепили двор между жилыми домами на улице Жмайлова из-за подозрительного предмета, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что на улице Жмайлова, 21/2 обнаружили подозрительный предмет. На видео видно, что территория между домами затянута заградительными лентами, вдали стоит пожарная машина, а вокруг оцепления собралась толпа зевак.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

По словам автора видео, к месту находки вызвали спасателей, которые теперь якобы ожидают приезда саперов. Информация об этом пока не получила подтверждения от официальных источников, данные уточняются.

Дополнение от ГУ МВД по Ростовской области: Полицейские совместно с представителями экстренных служб провели проверку, в результате которой опасных объектов на улице Жмайлова обнаружено не было.

Напомним, на днях из-за коробки в фольге оказалось перекрыто движение по улице 2-й Краснодарской в Ростове.

Ранее восемь человек пострадали при детонации устройства на украинском беспилотнике, упавшем рядом с морозовским аэродромом.

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