В Ростове из-за подозрительной находки оцепили двор на Жмайлова

В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что на улице Жмайлова, 21/2 обнаружили подозрительный предмет. На видео видно, что территория между домами затянута заградительными лентами, вдали стоит пожарная машина, а вокруг оцепления собралась толпа зевак.