В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной

Напомним, в начале прошлого года в Ростове произошло ДТП с участием пяти подростков. 15-летний водитель решил покатать четырех приятелей на Ford Focus, однако не справился с управлением. В итоге автомобиль слетел с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. Пострадавших юношей пришлось доставать из автомобиля с помощью спасателей.