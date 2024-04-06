В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной

Posted 6 апреля, 13:02
Published 6 апреля, 13:02
Modified 6 апреля, 13:04
Updated 6 апреля, 13:04
Напомним, в начале прошлого года в Ростове произошло ДТП с участием пяти подростков. 15-летний водитель решил покатать четырех приятелей на Ford Focus, однако не справился с управлением. В итоге автомобиль слетел с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. Пострадавших юношей пришлось доставать из автомобиля с помощью спасателей.
В результате ДТП один из мальчиков погиб, еще двое получили серьезные травмы.
В субботу, 6 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Ростове огласили приговор виновнику смертельного ДТП на Каскадной. Молодой человек полностью сознался в содеянном.
«Суд приговорил подростка к трем годам воспитательной колонии», — сказано в сообщении.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее жителям Ростова и Ростовской области запретили гонять по улицам на электросамокатах.