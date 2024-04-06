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Posted 6 апреля, 13:02

Published 6 апреля, 13:02

Modified 6 апреля, 13:04

Updated 6 апреля, 13:04

В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной

В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной

6 апреля 2024, 13:02
Фото: 1MI
В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной

В Ростове осудили 17-летнего подростка за смертельное ДТП на Каскадной

В Ростове огласили приговор 17-летнему водителю, который спровоцировал смертельное ДТП с одним погибшим, подробности рассказали донские СМИ.

Напомним, в начале прошлого года в Ростове произошло ДТП с участием пяти подростков. 15-летний водитель решил покатать четырех приятелей на Ford Focus, однако не справился с управлением. В итоге автомобиль слетел с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. Пострадавших юношей пришлось доставать из автомобиля с помощью спасателей.

В результате ДТП один из мальчиков погиб, еще двое получили серьезные травмы.

В субботу, 6 апреля, портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Ростове огласили приговор виновнику смертельного ДТП на Каскадной. Молодой человек полностью сознался в содеянном.

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«Суд приговорил подростка к трем годам воспитательной колонии», — сказано в сообщении.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее жителям Ростова и Ростовской области запретили гонять по улицам на электросамокатах.

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