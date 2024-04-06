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Posted 6 апреля, 12:33

Published 6 апреля, 12:33

Modified 6 апреля, 12:36

Updated 6 апреля, 12:36

В Ростове продают сеть бургерных за 35 млн рублей

В Ростове продают сеть бургерных за 35 млн рублей

6 апреля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове продают сеть бургерных за 35 млн рублей
В Ростове выставили на продажу сеть бургерных, состоящую из четырех заведений с персоналом, подробности появились на портале объявлений.

В конце марта частное лицо выставило на продажу готовый бизнес за 35 миллионов рублей. Лотом оказалась сеть бургерных, состоящая из четырех ресторанов в Ростове, которые работают в сфере общепита уже более восьми лет.

Автор объявления не стал уточнять, о каких именно заведениях в Ростове идет речь, но указал, что в бургерных работают более 70 сотрудников, готовых продолжать сотрудничество с новым владельцем.

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Среди плюсов бизнеса продавец указал долгосрочные соглашения аренды, запланированное открытие двух точек общепита и dark kitchen[прим. редакции — имеется ввиду кухня, которая работает исключительно на доставку блюд клиентам, без зала для посадки гостей и официантов]. Кроме того, по словам продавца, в сумму включены заготовочный цех, собственный офис, сайт и IT-инфраструктура. По итогам 2023 года, предприятиям удалось заработать более 200 миллионов рублей.

Более подробную информацию владельцы готовы предоставить реальным покупателям.

Ранее стало известно, что предприниматели из Ростовской области стали активно продавать свои рестораны.

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