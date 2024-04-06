В Ростове продают сеть бургерных за 35 млн рублей

Среди плюсов бизнеса продавец указал долгосрочные соглашения аренды, запланированное открытие двух точек общепита и dark kitchen[прим. редакции — имеется ввиду кухня, которая работает исключительно на доставку блюд клиентам, без зала для посадки гостей и официантов]. Кроме того, по словам продавца, в сумму включены заготовочный цех, собственный офис, сайт и IT-инфраструктура. По итогам 2023 года, предприятиям удалось заработать более 200 миллионов рублей.