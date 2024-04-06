В Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского

Posted 6 апреля, 16:37
Published 6 апреля, 16:37
Modified 6 апреля, 16:39
Updated 6 апреля, 16:39
В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на очевидцев рассказал, что в Ростове произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, водитель, якобы находящийся в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобилем и влетел в стойку с ценами на топливо на заправке, расположенной на кольце в Темернике. Вероятно, речь идет о заправке на Штахановского, 27.
На видео, опубликованном авторами канала, видно, как трое спасателей режут пилой пассажирскую дверь, стараясь вызволить зажатую в автомобиле женщину. Рядом ожидает карета скорой помощи с носилками и пожарная машина. Водитель также пострадал, на его лице видны следы крови, сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.
«Его пассажирка выбраться сама не смогла, погрузили на каталку», — прокомментировал увиденное очевидец.
Обращаем внимание, что МЧС и ГИБДД по Ростовской области пока не комментировали произошедшее, поэтому обстоятельства аварии пока неизвестны. Данные уточняются.
Ранее в Ростове осудили подростка, который разбился на авто с приятелями. В результате ДТП погиб один его товарищ, двое пострадали.