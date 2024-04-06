В Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского

В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на очевидцев рассказал, что в Ростове произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, водитель, якобы находящийся в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобилем и влетел в стойку с ценами на топливо на заправке, расположенной на кольце в Темернике. Вероятно, речь идет о заправке на Штахановского, 27.