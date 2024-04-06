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Posted 6 апреля, 16:37

Published 6 апреля, 16:37

Modified 6 апреля, 16:39

Updated 6 апреля, 16:39

В Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского

В Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского

6 апреля 2024, 16:37
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»
В Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского

Спасатели вызволили двух людей из автомобиля, протаранившего заправку в Ростове

В Ростове пьяный водитель въехал в стойку на АЗС на Темернике, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В субботу, 6 апреля, Telegram-канал «Ростов Главный» со ссылкой на очевидцев рассказал, что в Ростове произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими. По предварительной информации, водитель, якобы находящийся в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобилем и влетел в стойку с ценами на топливо на заправке, расположенной на кольце в Темернике. Вероятно, речь идет о заправке на Штахановского, 27.

На видео, опубликованном авторами канала, видно, как трое спасателей режут пилой пассажирскую дверь, стараясь вызволить зажатую в автомобиле женщину. Рядом ожидает карета скорой помощи с носилками и пожарная машина. Водитель также пострадал, на его лице видны следы крови, сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Видео: Telegram-канал «Ростов Главный»

«Его пассажирка выбраться сама не смогла, погрузили на каталку», — прокомментировал увиденное очевидец.

Обращаем внимание, что МЧС и ГИБДД по Ростовской области пока не комментировали произошедшее, поэтому обстоятельства аварии пока неизвестны. Данные уточняются.

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Ранее в Ростове осудили подростка, который разбился на авто с приятелями. В результате ДТП погиб один его товарищ, двое пострадали.

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