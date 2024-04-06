rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля, 08:09

Published 6 апреля, 08:09

Modified 6 апреля, 08:11

Updated 6 апреля, 08:11

В центре Ростова рассыпается 126-летнее здание «Доходный дом Хазизовой»

В Ростове с крыши «Доходного дома Хазизовой» на тротуар и машины летят кирпичи

6 апреля 2024, 08:09
Фото: Яндекс Карты
В центре Ростова рассыпается 126-летнее здание «Доходный дом Хазизовой»

В центре Ростова рассыпается 126-летнее здание «Доходный дом Хазизовой»

В центре Ростова пешеходную зону и припаркованные под «Доходным домом Л. С. Хазизовой» автомобили засыпает кирпичами, об этом сообщили местные жители.

В пятницу, 5 апреля, на портале городского благоустройства появилась жалоба ростовчан, недовольных состоянием местной достопримечательности «Доходного дома Л. С. Хазизовой», расположенного по адресу улица Суворова, 8. По словам очевидцев, дом, построенный в 1898 году, постепенно разрушается, а с его крыши на тротуар и автомобили регулярно падают кирпичи.

Видео: Видео: bg.rostov-gorod.ru / 1MI

Автор видео рассказал, что разросшееся на тротуаре дерево сбивает часть кирпичного фасада под крышей одной из ветвей, из-за чего вниз регулярно падают фрагменты кладки. Ростовчане уже организовали «склад кирпичей» у корней дерева, сейчас там накопилось около 10 крупных кирпичей, кроме того, плитка и асфальт рядом с домом покрыты кирпичной крошкой и пылью там, где фрагменты здания ударялись о землю.

В Ростове под снос попали два старинных дома в центре города и Нахичевани
Узнать подробнее

Ростовчане просят местные власти решить проблему, вероятно, с помощью обрезки ветвей, упирающихся в здании и ремонта фасада «Доходного дома Хазизовой».

Ранее ростовчане пожаловались на состояние другого здания, рассыпающегося на глазах.

Читайте также:
«Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКНСтарообрядцы отсудили у Ростова старинный многоквартирный домВ Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка
#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#История Ростова#Благоустройство#Историческая застройка#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Старинные дома в Ростове#Кирпичи#Исторический центр#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"