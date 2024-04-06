В Ростове с крыши «Доходного дома Хазизовой» на тротуар и машины летят кирпичи

Автор видео рассказал, что разросшееся на тротуаре дерево сбивает часть кирпичного фасада под крышей одной из ветвей, из-за чего вниз регулярно падают фрагменты кладки. Ростовчане уже организовали «склад кирпичей» у корней дерева, сейчас там накопилось около 10 крупных кирпичей, кроме того, плитка и асфальт рядом с домом покрыты кирпичной крошкой и пылью там, где фрагменты здания ударялись о землю.