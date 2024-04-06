В Ростове с крыши «Доходного дома Хазизовой» на тротуар и машины летят кирпичи

Posted 6 апреля, 08:09
Published 6 апреля, 08:09
Modified 6 апреля, 08:11
Updated 6 апреля, 08:11
В пятницу, 5 апреля, на портале городского благоустройства появилась жалоба ростовчан, недовольных состоянием местной достопримечательности «Доходного дома Л. С. Хазизовой», расположенного по адресу улица Суворова, 8. По словам очевидцев, дом, построенный в 1898 году, постепенно разрушается, а с его крыши на тротуар и автомобили регулярно падают кирпичи.
Автор видео рассказал, что разросшееся на тротуаре дерево сбивает часть кирпичного фасада под крышей одной из ветвей, из-за чего вниз регулярно падают фрагменты кладки. Ростовчане уже организовали «склад кирпичей» у корней дерева, сейчас там накопилось около 10 крупных кирпичей, кроме того, плитка и асфальт рядом с домом покрыты кирпичной крошкой и пылью там, где фрагменты здания ударялись о землю.
Ростовчане просят местные власти решить проблему, вероятно, с помощью обрезки ветвей, упирающихся в здании и ремонта фасада «Доходного дома Хазизовой».
Ранее ростовчане пожаловались на состояние другого здания, рассыпающегося на глазах.