Беспилотник самолетного типа рухнул в Ростовской области 7 апреля

Posted Вчера, 17:15
Published Вчера, 17:15
Modified Вчера, 17:17
Updated Вчера, 17:17
Крушение беспилотника произошло в Матееве Кургане 7 апреля около часа дня. Власти Ростовской области уточнили, что это был БПЛА самолетного типа. На его борту взрывных устройств обнаружено не было.
Где именно и при каких обстоятельствах нашли дрон, не уточняется. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Поселок Матвеев Курган находится на границе Ростовской области, недалеко от пункта пропуска.
Напомним, на уходящей неделе регион подвергся сразу нескольким атакам БПЛА. Самая массовая пришлась на город Морозовск 5 апреля. Тогда силы ПВО сбили больше 40 беспилотников.