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Posted Вчера, 17:15

Published Вчера, 17:15

Modified Вчера, 17:17

Updated Вчера, 17:17

В Матвеево-Курганском районе упал БПЛА

Беспилотник самолетного типа рухнул в Ростовской области 7 апреля

7 апреля 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney
В Матвеево-Курганском районе упал БПЛА
В Матвеево-Курганском районе упал БПЛА, подтвердили в правительстве Ростовской области.

Крушение беспилотника произошло в Матееве Кургане 7 апреля около часа дня. Власти Ростовской области уточнили, что это был БПЛА самолетного типа. На его борту взрывных устройств обнаружено не было.

Где именно и при каких обстоятельствах нашли дрон, не уточняется. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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Поселок Матвеев Курган находится на границе Ростовской области, недалеко от пункта пропуска.

Напомним, на уходящей неделе регион подвергся сразу нескольким атакам БПЛА. Самая массовая пришлась на город Морозовск 5 апреля. Тогда силы ПВО сбили больше 40 беспилотников.

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