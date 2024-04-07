rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:37

Published Вчера, 05:37

Modified Вчера, 05:39

Updated Вчера, 05:39

Карпин назвал «дурацкими» голы в ворота «Ростова» в матче с «Сочи»

«Дурацкие голы были»: главный тренер «Ростова» Карпин высказался о ничье с «Сочи»

7 апреля 2024, 05:37
Фото: 1MI
Карпин назвал «дурацкими» голы в ворота «Ростова» в матче с «Сочи»

Карпин назвал «дурацкими» голы в ворота «Ростова» в матче с «Сочи»

Итоги домашнего матча ФК «Ростов» с «Сочи» прокомментировал главный тренер ростовского клуба Валерий Карпин.

Накануне в Ростове-на-Дону прошел матч между командой «Ростова» и «Сочи», который закончился ничьей. Счет 2:2.

По словам Карпина, у него нет претензий к игре, а ребята выполнили все поставленные задачи.

«Я лично внимания на результат не обращаю», — заявил тренер ФК «Ростов», пояснив, что нужно обращать внимание не только на забитые мячи.

Футболисты «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте 2024 года
Узнать подробнее

При этом голы в ворота ростовского клуба он назвал «дурацкими»: «Удовлетворительный результат? Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще», — добавил Карпин.

Ранее Карпин прокомментировал матч «Ростова» с московским «Динамо», который закончился в пользу ростовского клуба со счетом 4:1.

Читайте также:
«Могли забить больше»: Карпин остался не доволен победой «Ростова» над «Динамо»Каратели и неудачники: вспоминаем высказывания Василия Уткина о футболистах в РостовеВ Ростове 6 апреля продлят работу общественного транспорта из-за футбольного матча
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Футбол#ФК "Ростов"#Футбольный матч#Футбол в Ростове#ФК "Ростов" в Кубке России#Футбольный клуб#Новости футбола#Игра ФК Ростов#Проблемы ФК Ростов#Карпин#Футбольная команда#Футболисты#Тренер Карпин#Футболист
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"