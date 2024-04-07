«Дурацкие голы были»: главный тренер «Ростова» Карпин высказался о ничье с «Сочи»

Posted Вчера, 05:37
Published Вчера, 05:37
Modified Вчера, 05:39
Updated Вчера, 05:39
Накануне в Ростове-на-Дону прошел матч между командой «Ростова» и «Сочи», который закончился ничьей. Счет 2:2.
По словам Карпина, у него нет претензий к игре, а ребята выполнили все поставленные задачи.
«Я лично внимания на результат не обращаю», — заявил тренер ФК «Ростов», пояснив, что нужно обращать внимание не только на забитые мячи.
При этом голы в ворота ростовского клуба он назвал «дурацкими»: «Удовлетворительный результат? Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще», — добавил Карпин.
Ранее Карпин прокомментировал матч «Ростова» с московским «Динамо», который закончился в пользу ростовского клуба со счетом 4:1.