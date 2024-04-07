«Дурацкие голы были»: главный тренер «Ростова» Карпин высказался о ничье с «Сочи»

При этом голы в ворота ростовского клуба он назвал «дурацкими»: «Удовлетворительный результат? Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще», — добавил Карпин.