Еще один участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области сделают платным

Posted Вчера, 09:23
Published Вчера, 09:23
Modified Вчера, 09:25
Updated Вчера, 09:25
Платный участок может появиться на 911-м километре трассы. Его хотят открыть уже в мае. Пункт взимания платы возведут рядом с поселком Глубокий Каменского района. За установку этого пункта и еще одного в Чертковском районе «Автодор» заплатил почти 260 миллионов рублей.
В самой компании официально информацию о введении нового платного участка не анонсировали. А потому расценки на нем пока остаются неизвестными.
В начале апреля платный участок ввели на М-4 «Дон» с 741-го по 803-й километры. Часть из них приходится на Ростовскую область. Участок модернизируют для развития скоростного движения между Москвой и югом страны. Там разрешат разгоняться до 110 километров в час.
Напомним, с 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области.