Еще один участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области сделают платным

Платный участок может появиться на 911-м километре трассы. Его хотят открыть уже в мае. Пункт взимания платы возведут рядом с поселком Глубокий Каменского района. За установку этого пункта и еще одного в Чертковском районе «Автодор» заплатил почти 260 миллионов рублей.