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Posted Вчера, 09:23

Published Вчера, 09:23

Modified Вчера, 09:25

Updated Вчера, 09:25

В Каменском районе Ростовской области появится пункт взимания платы за проезд по М-4 «Дон»

Еще один участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области сделают платным

7 апреля 2024, 09:23
Фото: 1MI
В Каменском районе Ростовской области появится пункт взимания платы за проезд по М-4 «Дон»
В Каменском районе Ростовской области появится пункт взимания платы за проезд по М-4 «Дон», пишет «Пик».

Платный участок может появиться на 911-м километре трассы. Его хотят открыть уже в мае. Пункт взимания платы возведут рядом с поселком Глубокий Каменского района. За установку этого пункта и еще одного в Чертковском районе «Автодор» заплатил почти 260 миллионов рублей.

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В самой компании официально информацию о введении нового платного участка не анонсировали. А потому расценки на нем пока остаются неизвестными.

В начале апреля платный участок ввели на М-4 «Дон» с 741-го по 803-й километры. Часть из них приходится на Ростовскую область. Участок модернизируют для развития скоростного движения между Москвой и югом страны. Там разрешат разгоняться до 110 километров в час.

Напомним, с 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области.

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