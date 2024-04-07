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Posted Вчера, 07:38

Published Вчера, 07:38

Modified Вчера, 07:40

Updated Вчера, 07:40

Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреля

Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреля

7 апреля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреля
Грузовые автомобили не будут пускать в Ростов со стороны Западного жилого массива, сообщили в городской администрации.

Речь идет о заезде на улицы Малиновского и Таганрогскую. Грузовому транспорту запретят туда заезжать начиная с 27 апреля с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 мск.

Пока не сообщается на какое время введут ограничения.

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Ранее стало известно, что из-за ремонта тепловой сети по улице Малюгиной в Ростове ограничат движение транспорта.

Так, до 25 июня автомобилисты столкнутся с ограничениями движения по улице Варфоломеева в границах проспектов Соколова и Чехова. Кроме того, нельзя будет проехать по Малюгиной от Чехова до Малюгиной, 214

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