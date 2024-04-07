Грузовикам запретят въезд в Ростов со стороны Западного с 27 апреля

Posted Вчера, 07:38
Published Вчера, 07:38
Modified Вчера, 07:40
Updated Вчера, 07:40
Речь идет о заезде на улицы Малиновского и Таганрогскую. Грузовому транспорту запретят туда заезжать начиная с 27 апреля с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 мск.
Пока не сообщается на какое время введут ограничения.
Ранее стало известно, что из-за ремонта тепловой сети по улице Малюгиной в Ростове ограничат движение транспорта.
Так, до 25 июня автомобилисты столкнутся с ограничениями движения по улице Варфоломеева в границах проспектов Соколова и Чехова. Кроме того, нельзя будет проехать по Малюгиной от Чехова до Малюгиной, 214