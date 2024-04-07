Иномарка переехала на «зебре» маму с дочкой в Ростове

Posted Вчера, 16:25
Published Вчера, 16:25
Modified Вчера, 16:27
Updated Вчера, 16:27
Авария произошла утром 7 апреля на проспекте Космонавтов. 41-летняя водитель Subaru Stella, выезжая на проспект Космонавтов, сбила на пешеходном переходе напротив ТЦ «Галерея Парк» 42-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь. Они переходили «зебру» на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП мама и дочь получили травмы и сейчас доставлены в больницу. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Это не единственное ДТП, произошедшее в Ростове 7 апреля. В Нахичевани минивэн сбил людей у светофора и врезался в дом. До этого машина столкнулась с внедорожником.