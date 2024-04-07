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Posted Вчера, 16:57

Published Вчера, 16:57

Modified Вчера, 16:59

Updated Вчера, 16:59

Главные новости Ростовской области с 1 по 7 апреля.

Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА

7 апреля 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области с 1 по 7 апреля.
Десятки беспилотников пытались атаковать Ростовскую область, тем временем из-за аномальной жары в Ростове отключили отопление, а в Новошахтинске глава управления МЧС остался недоволен охраной спасательной техники.

Угон транспорта главой МЧС

Telegram-канал Baza рассказал о недавнем инциденте в Новошахтинске Ростовской области. Его с проверкой посетил глава регионального управления МЧС Сергей Филиппов.

Инспекция коснулась местной пожарной части. Филиппов обратил внимание, что рядом с ней стоит пожарный автомобиль с ключами зажигания внутри. При этом транспорт никто не охранял.

Тогда глава управления решил проверить подопечных. Он сел за руль машины и уехал. Никто из сотрудников части не стал останавливать его и переживать о судьбе техники.

Филиппов посетовал на халатность сотрудников. Однако, возможно, пожарные заметили, что автомобилем решил воспользоваться глава управления, а потому решили ему не препятствовать. Официальных комментариев и объяснений ситуации не поступало. Но Telegram-канал уточнял, что после инцидента безопасность пожарной части все-таки усилили.

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Холодно и жарко

С первых дней апреля ростовчане в социальных сетях стали жаловаться на жару и духоту в квартирах из-за отопления. Из-за практически летней погоды находиться в помещениях с горячими батареями оказалось просто невозможно.

Горожане устроили в комментариях у градоначальника Алексея Логвиненко настоящие дебаты на тему отключения отопления. Одни требовали поскорее отказаться от теплоснабжения, другие переживали о возможном похолодании.

В конце концов сам Логвиненко устроил опрос, чтобы узнать, когда отключать отопление в Ростове — с 8 апреля или с 15 апреля. Ростовчане требовали сделать это как можно скорее. После огромного количества сообщений в комментариях главы администрации власти решили отключить теплоснабжение с 6 апреля.

Тем временем в Ростове до сих пор держится жара до +26 градусов. Однако к концу месяца синоптики обещают похолодание до +11 и дожди.

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Массовая атака БПЛА

В ночь на 5 апреля Ростовская область подверглась одной из самых массовых атак беспилотников. Военкор Владимир Разин писал, что их целью стали Таганрог и Морозовск.

Позже Минобороны России и губернатор Василий Голубев подтвердили атаку 44 беспилотников. Силы ПВО уничтожили воздушные цели над Морозовском. По всей видимости их главной целью стал местный военный аэродром.

В результате атаки оказались повреждены местная электроподстанция и один многоквартирный дом. Восстановлением электроснабжения оперативно занялись специалисты. Также обломки одного из дронов убили собаку в Морозовске.

Уже днем губернатор Василий Голубев сообщил о еще одном ЧП в Морозовске. Во время изучения обломков на территории аэродрома сдетонировал один из беспилотников. В результате пострадали восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения БПЛА. Пострадавших доставили в больницу, а в Морозовск направили дополнительные бригады медиков.

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