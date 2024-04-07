Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА

Уже днем губернатор Василий Голубев сообщил о еще одном ЧП в Морозовске. Во время изучения обломков на территории аэродрома сдетонировал один из беспилотников. В результате пострадали восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения БПЛА. Пострадавших доставили в больницу, а в Морозовск направили дополнительные бригады медиков.