Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом

Posted Вчера, 14:33
Published Вчера, 14:33
Modified Вчера, 14:35
Updated Вчера, 14:35
Очевидцы рассказывают, что изначально минивэн столкнулся с внедорожником. После удара он сбил людей, стоявших у светофора, и влетел в стену дома на пересечении улиц 14-я Линия и Майская.
Сообщается о сразу нескольких пострадавших в результате ДТП. На место выехали машины скорой помощи и спасатели.
В Госавтоинспекциями подробностями произошедшего не делились.
Информация о ДТП будет уточняться.
Напомним, 6 апреля в Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского. В ДТП пострадали два человека. Вызволять их из авто пришлось спасателям.