rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:33

Published Вчера, 14:33

Modified Вчера, 14:35

Updated Вчера, 14:35

ДТП с участием внедорожника и минивэна произошло в Ростове 7 апреля

Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом

7 апреля 2024, 14:33
Фото: rostovgazeta.ru
ДТП с участием внедорожника и минивэна произошло в Ростове 7 апреля
ДТП с участием внедорожника и минивэна произошло в Ростове 7 апреля, фото с места событий в редакцию RostovGazeta прислали очевидцы.

Очевидцы рассказывают, что изначально минивэн столкнулся с внедорожником. После удара он сбил людей, стоявших у светофора, и влетел в стену дома на пересечении улиц 14-я Линия и Майская.

Сообщается о сразу нескольких пострадавших в результате ДТП. На место выехали машины скорой помощи и спасатели.

В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной
Узнать подробнее

В Госавтоинспекциями подробностями произошедшего не делились.

Информация о ДТП будет уточняться.

Напомним, 6 апреля в Ростове пьяный водитель протаранил заправку на Штахановского. В ДТП пострадали два человека. Вызволять их из авто пришлось спасателям.

Читайте также:
Ветки, осколки, проломлена крыша: в Ростове автобус №98 слетел с дороги в деревоЯмы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской областиАвтодор предложил автомобилистам заехать в Ростов-на-Дону за раками
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"