Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт

Происшествие случилось возле драмтеатра на улице Шевченко в Шахтах. Двое неизвестных не поделили что-то во время прогулки на улице. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Она переросла в драку, после чего один из мужчин достал травматическое оружие и шесть раз в упор выстрелил в оппонента.