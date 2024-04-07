Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт

Posted Вчера, 12:49
Published Вчера, 12:49
Modified Вчера, 12:51
Updated Вчера, 12:51
Происшествие случилось возле драмтеатра на улице Шевченко в Шахтах. Двое неизвестных не поделили что-то во время прогулки на улице. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Она переросла в драку, после чего один из мужчин достал травматическое оружие и шесть раз в упор выстрелил в оппонента.
Сам пострадавший защищался от пуль руками, при этом продолжая нападать на оппонента. Находившиеся рядом люди не вмешивались в конфликт. Однако после того, как конфликтующие разошлись, пострадавшему вызвали скорую.
Дальнейшее развитие событий остается неизвестным. В полиции региона инцидент пока не комментировали.
Ранее несовершеннолетний выстрелил в ребенка из оружия в Ростовской области.