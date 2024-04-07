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Posted Вчера, 12:49

Published Вчера, 12:49

Modified Вчера, 12:51

Updated Вчера, 12:51

В Шахтах местный житель пострадал от травматического оружия во время спора на улице

Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт

7 апреля 2024, 12:49
Фото: 1MI
В Шахтах местный житель пострадал от травматического оружия во время спора на улице
В Шахтах местный житель пострадал от травматического оружия во время спора на улице, кадры с места событий оказались в распоряжении Don Mash.

Происшествие случилось возле драмтеатра на улице Шевченко в Шахтах. Двое неизвестных не поделили что-то во время прогулки на улице. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Она переросла в драку, после чего один из мужчин достал травматическое оружие и шесть раз в упор выстрелил в оппонента.

Сам пострадавший защищался от пуль руками, при этом продолжая нападать на оппонента. Находившиеся рядом люди не вмешивались в конфликт. Однако после того, как конфликтующие разошлись, пострадавшему вызвали скорую.

В Шахтах местный житель пострадал от травматического оружия во время спора на улице
Видео: Don Mash

Дальнейшее развитие событий остается неизвестным. В полиции региона инцидент пока не комментировали.

Ранее несовершеннолетний выстрелил в ребенка из оружия в Ростовской области.

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