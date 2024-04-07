Обыск прошел в скандальном музее станицы Еланской в Ростовской области

Мемориальный комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками» открыли в станице Еланской в 2007 году. Мемориал установил бизнесмен Владимир Мелихов, ныне живущий в Подмосковье. В состав комплекса вошла скульптура атамана Петра Краснова, чья фигура из-за сотрудничества с фашистами в год Великой Отечественной вызывает множество споров. Подвергался критике и сам мемориальный комплекс. Мелихов же парировал, что образ Краснова на мемориале это лишь собирательный образ донского атамана. Хотя сначала на памятнике висела табличка, что он посвящен именно атаману Краснову.