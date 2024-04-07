Обыск прошел в скандальном музее станицы Еланской в Ростовской области

Posted Вчера, 10:15
Published Вчера, 10:15
Modified Вчера, 10:48
Updated Вчера, 10:48
Обыск якобы прошел 6 апреля. Коллеги Мелихова сообщили, что в Еланскую прибыли силовики, которые провели обыск по всем объектам, после чего изъяли некоторые книги и документы.
Самого Владимира Мелихова в Еланской тогда не было, однако он оперативно выехал в станицу. На каком основании решили провести обыск и какие последствия будут после него, не сообщалось.
Официально информация об обысках в Еланской не подтверждалась.
Мемориальный комплекс «Донские казаки в борьбе с большевиками» открыли в станице Еланской в 2007 году. Мемориал установил бизнесмен Владимир Мелихов, ныне живущий в Подмосковье. В состав комплекса вошла скульптура атамана Петра Краснова, чья фигура из-за сотрудничества с фашистами в год Великой Отечественной вызывает множество споров. Подвергался критике и сам мемориальный комплекс. Мелихов же парировал, что образ Краснова на мемориале это лишь собирательный образ донского атамана. Хотя сначала на памятнике висела табличка, что он посвящен именно атаману Краснову.