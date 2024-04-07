Синоптики предупредили об аномальной жаре в Ростове с 8 апреля

Posted Вчера, 16:02
Published Вчера, 16:02
Modified Вчера, 16:04
Updated Вчера, 16:04
Предстоящая неделя будет в Ростове солнечной. Осадков в городе не ожидается. Лишь к выходным небо станет облачным с прояснениями. Скорость ветра будет умеренной — до десяти километров в час.
Что касается температуры, то в городе укрепится по-настоящему летняя жара. Днем будет теплеть до +26 градусов. Вечером похолодает до +14 градусов.
Жара в Ростове не будет спадать до 20-х чисел апреля. К концу месяца в городе ожидаются дожди с грозами и похолодание до +11 градусов.
Тем временем жители Ростова в социальных сетях ведут споры из-за отключения отопления. Пока одни горожане радуются остывающим батареям, другие боятся замерзнуть во время скорых апрельских холодов.
Ранее стало известно, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области.