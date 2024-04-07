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Posted Вчера, 16:02

Published Вчера, 16:02

Modified Вчера, 16:04

Updated Вчера, 16:04

Жара в Ростове перевалит за +25 градусов

Синоптики предупредили об аномальной жаре в Ростове с 8 апреля

7 апреля 2024, 16:02
Фото: pxhere.com
Жара в Ростове перевалит за +25 градусов
Жара в Ростове перевалит за +25 градусов, следует из прогнозов синоптиков.

Предстоящая неделя будет в Ростове солнечной. Осадков в городе не ожидается. Лишь к выходным небо станет облачным с прояснениями. Скорость ветра будет умеренной — до десяти километров в час.

Что касается температуры, то в городе укрепится по-настоящему летняя жара. Днем будет теплеть до +26 градусов. Вечером похолодает до +14 градусов.

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Жара в Ростове не будет спадать до 20-х чисел апреля. К концу месяца в городе ожидаются дожди с грозами и похолодание до +11 градусов.

Тем временем жители Ростова в социальных сетях ведут споры из-за отключения отопления. Пока одни горожане радуются остывающим батареям, другие боятся замерзнуть во время скорых апрельских холодов.

Ранее стало известно, как засушливый март повлияет на урожай в Ростовской области.

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