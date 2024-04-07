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Posted Вчера, 18:20

Published Вчера, 18:20

Modified Вчера, 18:46

Updated Вчера, 18:46

БПЛА самолетного типа рухнул неподалеку от Матвеева Кургана в Ростовской области

Стало известно, что за беспилотник упал в Ростовской области 7 апреля

7 апреля 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА самолетного типа рухнул неподалеку от Матвеева Кургана в Ростовской области

Власти Ростовской области рассказали о беспилотнике, упавшем в регионе 7 апреля

БПЛА самолетного типа рухнул неподалеку от Матвеева Кургана в Ростовской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Жители Матвеево Кургана сообщили о сбитом над поселком БПЛА. В правительстве региона подтвердили эту информацию. Там рассказали, что упавший беспилотник относится к самолетному типу. Его обследовали на предмет взрывных устройств, однако их не нашли.

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При этом местные СМИ сообщают, что дрон оказался самодельным, а упал он во дворе жилого дома.

Информацию о разрушениях после падения БПЛА и пострадавших в правительстве не уточняли.

Напомним, на уходящей неделе Ростовская область подверглась сразу нескольким атакам БПЛА. Самая массовая пришлась на город Морозовск в ночь на 5 апреля. Тогда силы ПВО сбили 44 беспилотника.

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