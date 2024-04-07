Стало известно, что за беспилотник упал в Ростовской области 7 апреля

Posted Вчера, 18:20
Published Вчера, 18:20
Modified Вчера, 18:46
Updated Вчера, 18:46
Жители Матвеево Кургана сообщили о сбитом над поселком БПЛА. В правительстве региона подтвердили эту информацию. Там рассказали, что упавший беспилотник относится к самолетному типу. Его обследовали на предмет взрывных устройств, однако их не нашли.
При этом местные СМИ сообщают, что дрон оказался самодельным, а упал он во дворе жилого дома.
Информацию о разрушениях после падения БПЛА и пострадавших в правительстве не уточняли.
Напомним, на уходящей неделе Ростовская область подверглась сразу нескольким атакам БПЛА. Самая массовая пришлась на город Морозовск в ночь на 5 апреля. Тогда силы ПВО сбили 44 беспилотника.