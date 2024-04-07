Стало известно, что за беспилотник упал в Ростовской области 7 апреля

Жители Матвеево Кургана сообщили о сбитом над поселком БПЛА. В правительстве региона подтвердили эту информацию. Там рассказали, что упавший беспилотник относится к самолетному типу. Его обследовали на предмет взрывных устройств, однако их не нашли.