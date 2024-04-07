Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

Posted Вчера, 08:37
Published Вчера, 08:37
Modified Вчера, 08:39
Updated Вчера, 08:39
Статистическое ведомство утверждает, что килограмм говядины в регионе в среднем стоит 535,99 рубля. Меньше всего оно обойдется в Шахтах — 503,65 рубля за килограмм. В Миллерово цена за тот же вес составит 513,04 рубля. Самая дорогая говядина продается в Таганроге — 566,74 рубля за килограмм.
Средняя цена за килограмм свинины в Ростовской области зафиксировалась на отметке в 356 рублей. Дешевле это мясо можно купить в Ростове (341,47 рубля) и Сальске (348,03 рубля). Рекордсменом по ценам снова стал Таганрог, там свинина стоит 375,77 рубля за килограмм.
Что касается цен на курицу, то в среднем по региону она стоит 196,33 рубля за килограмм. Самая дорогая курица продается в Сальске — 204,22 рубля за килограмм. Сэкономить же на ней можно в Миллерово — 191,07 рубля за килограмм, Ростове-на-Дону — 193,42 рубля за килограмм.
Напомним, в прошлом месяце цены на продукты в Ростовской области выросли на 8,91% в годовом выражении.
Ранее в ЦБ рассказали об увеличении количества яиц на прилавках в регионе. Это объяснили наращиванием производства в самой Ростовской области, а также экспортом из других стран. Помимо этого властям удалось договориться о стабилизации цен на яйца с некоторыми поставщиками. Но остановить совсем рост цен на яйца все равно пока не получается.