Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

Ранее в ЦБ рассказали об увеличении количества яиц на прилавках в регионе. Это объяснили наращиванием производства в самой Ростовской области, а также экспортом из других стран. Помимо этого властям удалось договориться о стабилизации цен на яйца с некоторыми поставщиками. Но остановить совсем рост цен на яйца все равно пока не получается.