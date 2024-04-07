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Posted Вчера, 11:00

Published Вчера, 11:00

Modified Вчера, 11:02

Updated Вчера, 11:02

Четвертый подозреваемый в убийстве двух инженеров в Ростовской области задержан

Стало известно, за что могли зверски убить инженеров в Ростовской области

7 апреля 2024, 11:00
Фото: 1MI
Четвертый подозреваемый в убийстве двух инженеров в Ростовской области задержан

Неприязнь стала причиной жестокой расправы над инженером в Ростовской области

Четвертый подозреваемый в убийстве двух инженеров в Ростовской области задержан, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Следователи продолжают расследование громкого убийства 52-летнего и 41-летнего инженеров в Ростовской области. 2 апреля мужчины уехали с работы домой, однако близкие их так и не дождались. Через два дня инженеров нашли зверски убитыми неподалеку от реки Сал. Их тела были изуродованы, а у одного из них — отрезаны уши.

Появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области
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Источники в правоохранительных органах сообщают о задержании четырех человек, подозреваемых в убийстве. По предварительным данным, они назначили инженерам встречу после работы, которая закончилась кровавой расправой. Поводом для нее стала личная неприязнь к убитым.

Сообщается, что подозреваемые в расправе уже начали давать признательные показания.

Напомним, глава СК Бастрыкин потребовал доложить об убийстве двух жителей Ростовской области.

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