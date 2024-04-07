Стало известно, за что могли зверски убить инженеров в Ростовской области

Следователи продолжают расследование громкого убийства 52-летнего и 41-летнего инженеров в Ростовской области. 2 апреля мужчины уехали с работы домой, однако близкие их так и не дождались. Через два дня инженеров нашли зверски убитыми неподалеку от реки Сал. Их тела были изуродованы, а у одного из них — отрезаны уши.