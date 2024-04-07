Улицы начнут перекрывать в Ростове с 10 апреля из-за ремонта на теплосетях

Posted Вчера, 15:04
Published Вчера, 15:04
Modified Вчера, 15:06
Updated Вчера, 15:06
Так, с 10 апреля проехать нельзя будет по улице Обороны от дома №7 до пересечения с Буденновским. Там начнут ремонтировать теплосети. Работы продлятся до 31 мая. Поэтому искать объездные пути водителям придется до начала лета.
Ограничения коснутся и улицы Ярослава Галана. Там перекроют движение от дома №8 до пересечения с улицей Кропоткина. Работы на теплосетях, как и ограничения будут актуальны там до 31 мая.
С 10 апреля по 30 июля проезд закроют по переулке Ашхабадскому на отрезке от дома №1 до дома №1А. Ограничения там коснутся и пешеходов. Пройти на участке нельзя будет с западной стороны.
Ранее сообщалось, что две центральные улицы Ростова перекроют на полгода.