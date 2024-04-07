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Posted Вчера, 15:04

Published Вчера, 15:04

Modified Вчера, 15:06

Updated Вчера, 15:06

Новые ограничения движения появятся в Ростове на следующей неделе

Улицы начнут перекрывать в Ростове с 10 апреля из-за ремонта на теплосетях

7 апреля 2024, 15:04
Фото: 1MI
Новые ограничения движения появятся в Ростове на следующей неделе
Новые ограничения движения появятся в Ростове на следующей неделе, сообщается на портале горадминистрации.

Так, с 10 апреля проехать нельзя будет по улице Обороны от дома №7 до пересечения с Буденновским. Там начнут ремонтировать теплосети. Работы продлятся до 31 мая. Поэтому искать объездные пути водителям придется до начала лета.

Ограничения коснутся и улицы Ярослава Галана. Там перекроют движение от дома №8 до пересечения с улицей Кропоткина. Работы на теплосетях, как и ограничения будут актуальны там до 31 мая.

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С 10 апреля по 30 июля проезд закроют по переулке Ашхабадскому на отрезке от дома №1 до дома №1А. Ограничения там коснутся и пешеходов. Пройти на участке нельзя будет с западной стороны.

Ранее сообщалось, что две центральные улицы Ростова перекроют на полгода.

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