В лобовом ДТП на Северном обходе Ростова погиб мужчина

Posted Вчера, 06:09
Published Вчера, 06:09
Modified Вчера, 06:11
Updated Вчера, 06:11
ДТП произошло на Северном обходе Ростова вечером в субботу, 6 апреля. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 при обгоне выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Honda.
Отечественный автомобиль буквально размазало об иномарку. Приехавшая на место машина скорой помощи госпитализировала 30-летнего водителя «четырнадцатой». Мужчина умер в больнице от полученных травм.
Ранее мужчина, который якобы мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, врезался на машине в стойку топливной заправки. В ДТП пострадали два человека.