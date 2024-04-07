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Posted Вчера, 06:09

Published Вчера, 06:09

Modified Вчера, 06:11

Updated Вчера, 06:11

В лобовом ДТП на Северном обходе Ростова погиб мужчина

В лобовом ДТП на Северном обходе Ростова погиб мужчина

7 апреля 2024, 06:09
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В лобовом ДТП на Северном обходе Ростова погиб мужчина
В результате аварии на подъезде к Ростову-на-Дону смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

ДТП произошло на Северном обходе Ростова вечером в субботу, 6 апреля. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 при обгоне выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Honda.

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Отечественный автомобиль буквально размазало об иномарку. Приехавшая на место машина скорой помощи госпитализировала 30-летнего водителя «четырнадцатой». Мужчина умер в больнице от полученных травм.

Ранее мужчина, который якобы мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, врезался на машине в стойку топливной заправки. В ДТП пострадали два человека.

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