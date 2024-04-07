В Ростове на Левобережной собрались строить 9-этажный отель с аквапарком

Posted Вчера, 06:55
Published Вчера, 06:55
Modified Вчера, 06:57
Updated Вчера, 06:57
Напомним, летом прошлого года застройщик предложил построить на левом берегу Ростова 9-этажную гостиницу на более 500 мест. Застройщиком оказался предприниматель Геворг Карапетян. Ему принадлежит также недостроенный аквапарк, который он приобрел у Андрея Фоменко.
Проект хотят реализовать на территории площадью почти в 8 гектаров, расположенной по улице Левобережной от № 1 до № 7б. Внести изменения в проект участники смогут до 11 апреля.
Гостиница с торговыми помещениями, кафе и ресторанами будет занимать площадь в один гектар. Еще большую площадь займет парк аттракционов. Кроме того, застройщик планирует реконструировать аквапарк.