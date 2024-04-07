В Ростове на Левобережной собрались строить 9-этажный отель с аквапарком

Напомним, летом прошлого года застройщик предложил построить на левом берегу Ростова 9-этажную гостиницу на более 500 мест. Застройщиком оказался предприниматель Геворг Карапетян. Ему принадлежит также недостроенный аквапарк, который он приобрел у Андрея Фоменко.