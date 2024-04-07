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Posted Вчера, 06:55

Published Вчера, 06:55

Modified Вчера, 06:57

Updated Вчера, 06:57

Проект 9-этажного отеля и аквапарка на левобережье Ростова вынесли на обсуждение

В Ростове на Левобережной собрались строить 9-этажный отель с аквапарком

7 апреля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Проект 9-этажного отеля и аквапарка на левобережье Ростова вынесли на обсуждение
В Ростове на общественные слушания вынесли проект застройки территории на левом берегу Ростова, информация об этом размещена на сайте администрации города.

Напомним, летом прошлого года застройщик предложил построить на левом берегу Ростова 9-этажную гостиницу на более 500 мест. Застройщиком оказался предприниматель Геворг Карапетян. Ему принадлежит также недостроенный аквапарк, который он приобрел у Андрея Фоменко.

Проект хотят реализовать на территории площадью почти в 8 гектаров, расположенной по улице Левобережной от № 1 до № 7б. Внести изменения в проект участники смогут до 11 апреля.

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Гостиница с торговыми помещениями, кафе и ресторанами будет занимать площадь в один гектар. Еще большую площадь займет парк аттракционов. Кроме того, застройщик планирует реконструировать аквапарк.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Застройка Ростова#Аквапарк#Аттракцион#Отель#Обсуждения#Застройка#Общественные обсуждения
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