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Posted Вчера, 18:47

Published Вчера, 18:47

Modified Вчера, 18:49

Updated Вчера, 18:49

Средняя стоимость аренды жилья в Ростове составляет 26 тысяч рублей в месяц

В Ростове собственники квартир стали массово поднимать размер арендной платы

7 апреля 2024, 18:47
Фото: 1MI
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове составляет 26 тысяч рублей в месяц
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове составляет 26 тысяч рублей в месяц, следует из данных «Авито Недвижимости», предоставленных RostovGazeta.

При этом средняя сумма аренды однокомнатной квартиры в Ростове составляет 25 тысяч рублей в месяц. За год рост стоимости аренды жилья в городе составил 13%.

При этом год к году в Ростове на 15% снизился спрос на аренду квартир. Снизилось и предложение в этом сегменте рынка. Сдавать квартиры в Ростове в прошлом году стали на 7% реже.

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Аналитики отмечают, что в целом по стране растет интерес к аренде квартир-студий. Из-за финансовых трудностей квартиросъемщики отдают предпочтение компактному и недорогому жилью.

Ранее сообщалось, что жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году.

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