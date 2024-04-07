В Ростове собственники квартир стали массово поднимать размер арендной платы

Posted Вчера, 18:47
Published Вчера, 18:47
Modified Вчера, 18:49
Updated Вчера, 18:49
При этом средняя сумма аренды однокомнатной квартиры в Ростове составляет 25 тысяч рублей в месяц. За год рост стоимости аренды жилья в городе составил 13%.
При этом год к году в Ростове на 15% снизился спрос на аренду квартир. Снизилось и предложение в этом сегменте рынка. Сдавать квартиры в Ростове в прошлом году стали на 7% реже.
Аналитики отмечают, что в целом по стране растет интерес к аренде квартир-студий. Из-за финансовых трудностей квартиросъемщики отдают предпочтение компактному и недорогому жилью.
Ранее сообщалось, что жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году.