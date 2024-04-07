В Ростовской области кошка Марфа спасла от пожара хозяев и своих котят

Возгорание началось в хозпостройке, затем перекинулось на гараж, а оттуда — на крышу жилого дома. В это время хозяева спали и не заметили признаков пожара. Однако беду почуяла их кошка Марфа. Она начала носиться по дому и мяукать. На взволнованную кошку обратили внимание хозяева, благодаря чему они смогли покинуть горящий дом.