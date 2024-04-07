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Posted Вчера, 07:51

Published Вчера, 07:51

Modified Вчера, 07:53

Updated Вчера, 07:53

В Ростовской области кошка Марфа спасла от пожара хозяев и своих котят

В Ростовской области кошка Марфа спасла от пожара хозяев и своих котят

7 апреля 2024, 07:51
Фото: МЧС
В Ростовской области кошка Марфа спасла от пожара хозяев и своих котят
В Сальском районе огонь охватил частный жилой дом, хозяев спасла собственная кошка, рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.

Возгорание началось в хозпостройке, затем перекинулось на гараж, а оттуда — на крышу жилого дома. В это время хозяева спали и не заметили признаков пожара. Однако беду почуяла их кошка Марфа. Она начала носиться по дому и мяукать. На взволнованную кошку обратили внимание хозяева, благодаря чему они смогли покинуть горящий дом.

Сама кошка вынесла оттуда и своих котят, не дав им погибнуть.

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Пожар ликвидировали 15 спасателей и четыре единицы техники.

Это не первый подобный инцидент в Ростовской области. Ранее в Красном Сулине также ночью огонь охватил частный дом. Пока хозяева спали, пламя заметила их кошка. Она разбудила одного из членов семьи, который помог выбраться из дома другим, а также позвонил спасателям.

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