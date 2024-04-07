В Ростовской области кошка Марфа спасла от пожара хозяев и своих котят

Posted Вчера, 07:51
Published Вчера, 07:51
Modified Вчера, 07:53
Updated Вчера, 07:53
Возгорание началось в хозпостройке, затем перекинулось на гараж, а оттуда — на крышу жилого дома. В это время хозяева спали и не заметили признаков пожара. Однако беду почуяла их кошка Марфа. Она начала носиться по дому и мяукать. На взволнованную кошку обратили внимание хозяева, благодаря чему они смогли покинуть горящий дом.
Сама кошка вынесла оттуда и своих котят, не дав им погибнуть.
Пожар ликвидировали 15 спасателей и четыре единицы техники.
Это не первый подобный инцидент в Ростовской области. Ранее в Красном Сулине также ночью огонь охватил частный дом. Пока хозяева спали, пламя заметила их кошка. Она разбудила одного из членов семьи, который помог выбраться из дома другим, а также позвонил спасателям.