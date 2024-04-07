В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами

Уголовное дело внесли в список особо важных. К настоящему времени задержаны четверо мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве. Известно, что самому старшему из них 36 лет, а младшему — 25 лет. Другим двум подследственным 33 года и 31 год.