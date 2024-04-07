В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами

Posted Вчера, 14:06
Published Вчера, 14:06
Modified Вчера, 14:08
Updated Вчера, 14:08
В регионе продолжают расследование убийства двух инженеров. Мужчины уехали с работы домой 2 апреля. Однако к семьям им вернуться было не суждено. Тела инженеров нашли двумя днями позже неподалеку от реки Сал. Трупы были изуродованы, у одного из мужчин убийцы отрезали уши.
Уголовное дело внесли в список особо важных. К настоящему времени задержаны четверо мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве. Известно, что самому старшему из них 36 лет, а младшему — 25 лет. Другим двум подследственным 33 года и 31 год.
«По предварительным данным, мотивом убийства явились длительные личные неприязненные отношения одного из подозреваемых к потерпевшим. К совершению преступления он привлек троих своих знакомых», — рассказали в СК.
Напасть на инженеров преступники решили, вооружившись ножами. После убийства они выбросили оружия расправы.
Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия. Решается вопрос об их заключении под стражу.
Ранее появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области.