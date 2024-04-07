rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:06

Published Вчера, 14:06

Modified Вчера, 14:08

Updated Вчера, 14:08

Задержаны четыре подозреваемых в зверском убийстве в Зимовниковском районе

В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами

7 апреля 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
Задержаны четыре подозреваемых в зверском убийстве в Зимовниковском районе
Задержаны четыре подозреваемых в зверском убийстве в Зимовниковском районе Ростовской области, рассказали в СК.

В регионе продолжают расследование убийства двух инженеров. Мужчины уехали с работы домой 2 апреля. Однако к семьям им вернуться было не суждено. Тела инженеров нашли двумя днями позже неподалеку от реки Сал. Трупы были изуродованы, у одного из мужчин убийцы отрезали уши.

Глава СК Бастрыкин потребовал доложить об убийстве двух жителей Ростовской области
Узнать подробнее

Уголовное дело внесли в список особо важных. К настоящему времени задержаны четверо мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве. Известно, что самому старшему из них 36 лет, а младшему — 25 лет. Другим двум подследственным 33 года и 31 год.

«По предварительным данным, мотивом убийства явились длительные личные неприязненные отношения одного из подозреваемых к потерпевшим. К совершению преступления он привлек троих своих знакомых», — рассказали в СК.

Напасть на инженеров преступники решили, вооружившись ножами. После убийства они выбросили оружия расправы.

Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия. Решается вопрос об их заключении под стражу.

Ранее появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области.

Читайте также:
Стало известно, за что могли зверски убить инженеров в Ростовской областиПоявилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской областиНазван подозреваемый в жестоком убийстве инженера и его коллеги в Ростовской области
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зимовниковский район#Уголовное дело#18+#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"