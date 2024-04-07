Власти обещают высадить в Ростове миллион цветов

Posted Вчера, 17:34
Published Вчера, 17:34
Modified Вчера, 17:36
Updated Вчера, 17:36
Всего в Ростове высадят почти миллион цветов. Часть из них проживут лишь один сезон, другие растения являются многолетними. Власти уточнили, что собираются до середины июня посадить в городе львиный зев, шалфей, агератум и другие. Некоторые из посаженных цветов раскроют свои бутоны уже к 9 Мая.
Также в планах у властей высадить более 25 тысяч кустарников. Среди них можжевельник, форзиция, чубушник, кизильник и другие.
Сейчас в городе уже зацвели первые тюльпаны.
Ранее стало известно, как украсят Ростов ко Дню Победы. На украшение города потратят порядка 14 миллионов рублей.