rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 17:34

Published Вчера, 17:34

Modified Вчера, 17:36

Updated Вчера, 17:36

Ко Дню Победы в Ростове должны расцвести первые цветы

Власти обещают высадить в Ростове миллион цветов

7 апреля 2024, 17:34
Фото: 1MI
Ко Дню Победы в Ростове должны расцвести первые цветы
Ко Дню Победы в Ростове должны расцвести первые цветы, рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

Всего в Ростове высадят почти миллион цветов. Часть из них проживут лишь один сезон, другие растения являются многолетними. Власти уточнили, что собираются до середины июня посадить в городе львиный зев, шалфей, агератум и другие. Некоторые из посаженных цветов раскроют свои бутоны уже к 9 Мая.

Тротуар поменяют на Театральной площади в Ростове перед 9 Мая
Узнать подробнее

Также в планах у властей высадить более 25 тысяч кустарников. Среди них можжевельник, форзиция, чубушник, кизильник и другие.

Сейчас в городе уже зацвели первые тюльпаны.

Ранее стало известно, как украсят Ростов ко Дню Победы. На украшение города потратят порядка 14 миллионов рублей.

Читайте также:
Жителям Ростова пообещали регулярные субботники для уборки городаУлицы начнут перекрывать в Ростове с 10 апреля из-за ремонта на теплосетяхВласти Ростова решили пустить с молотка три уникальных старинных дома
#Город#Касается каждого#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Цветы#Администрация Ростова#Городская администрация
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"