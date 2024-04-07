Власти обещают высадить в Ростове миллион цветов

Всего в Ростове высадят почти миллион цветов. Часть из них проживут лишь один сезон, другие растения являются многолетними. Власти уточнили, что собираются до середины июня посадить в городе львиный зев, шалфей, агератум и другие. Некоторые из посаженных цветов раскроют свои бутоны уже к 9 Мая.