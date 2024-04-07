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Posted Вчера, 09:14

Published Вчера, 09:14

Modified Вчера, 09:16

Updated Вчера, 09:16

Дом купца Яблокова на Большой Садовой в Ростове

Власти Ростова решили пустить с молотка три уникальных старинных дома

7 апреля 2024, 09:14
Фото: rostovgazeta.ru
Дом купца Яблокова на Большой Садовой в Ростове
В Ростове выставили на продажу три исторических особняка, сообщается на портале администрации.

Все три здания, о которых идет речь, относятся к объектам культурного наследия. Так, с молотка решили пустить Доходный дом Севастопуло на Университетском, 63. Здание возвели в начале XX века. Несколько лет назад дом признали аварийным. Из-за статуса сносить его нельзя, необходимо реконструировать. С торгов уникальное здание они готовы продать за 35,2 миллиона рублей.

Также на торги выставили помещения в доме купца Яблокова на пересечении Семашко и Большой Садовой. Общая площадь помещений, которые пустят с молотка, превышает 400 квадратных метров. Они расположены в подвале и на первом этаже здания. Дому Яблокова больше 120 лет. Здание является одним из самых красивых и уникальных в Ростове.

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Наконец, третий дом попавший в список — Дом Сагировых на 1-й Майской улице. Там продают подвал площадью в чуть больше чем 54 квадратных метра. Купить его можно за два миллиона рублей.

Ранее «Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКН.

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