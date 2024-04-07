Власти Ростова решили пустить с молотка три уникальных старинных дома

Все три здания, о которых идет речь, относятся к объектам культурного наследия. Так, с молотка решили пустить Доходный дом Севастопуло на Университетском, 63. Здание возвели в начале XX века. Несколько лет назад дом признали аварийным. Из-за статуса сносить его нельзя, необходимо реконструировать. С торгов уникальное здание они готовы продать за 35,2 миллиона рублей.