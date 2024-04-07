Власти Ростова решили пустить с молотка три уникальных старинных дома

Posted Вчера, 09:14
Published Вчера, 09:14
Modified Вчера, 09:16
Updated Вчера, 09:16
Все три здания, о которых идет речь, относятся к объектам культурного наследия. Так, с молотка решили пустить Доходный дом Севастопуло на Университетском, 63. Здание возвели в начале XX века. Несколько лет назад дом признали аварийным. Из-за статуса сносить его нельзя, необходимо реконструировать. С торгов уникальное здание они готовы продать за 35,2 миллиона рублей.
Также на торги выставили помещения в доме купца Яблокова на пересечении Семашко и Большой Садовой. Общая площадь помещений, которые пустят с молотка, превышает 400 квадратных метров. Они расположены в подвале и на первом этаже здания. Дому Яблокова больше 120 лет. Здание является одним из самых красивых и уникальных в Ростове.
Наконец, третий дом попавший в список — Дом Сагировых на 1-й Майской улице. Там продают подвал площадью в чуть больше чем 54 квадратных метра. Купить его можно за два миллиона рублей.
Ранее «Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКН.