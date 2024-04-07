Зарядки для телефонов появятся в электричках в Ростовской области

Posted Вчера, 12:41
Published Вчера, 12:41
Modified Вчера, 12:43
Updated Вчера, 12:43
Четыре модифицированные поезда поступят в регион. Donnews пишет, что они будут обслуживать маршруты «Ростов — Таганрог — Успенская», «Ростов-Главный — Лихая — Кутейниково», «Ростов — Батайск — Азов» и другие.
В новых электричках будут откидные кресла, крепления для велосипедов и USB-разъемы.
Всего за последние шесть лет Ростовская область получила 26 новых электропоездов.
Также в планах запустить полноценное железнодорожное сообщение между Чертковским районом Ростовской области и Меловским районом ЛНР.
Ранее сообщалось, что ж/д сообщение с Ростовской областью могут разделить на пассажирское и грузовое. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин.