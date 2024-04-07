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Posted Вчера, 12:41

Published Вчера, 12:41

Modified Вчера, 12:43

Updated Вчера, 12:43

Четыре модернизированные электрички поступят в Ростовскую область

Зарядки для телефонов появятся в электричках в Ростовской области

7 апреля 2024, 12:41
Фото: 1MI
Четыре модернизированные электрички поступят в Ростовскую область

Новые электрички с USB-разъемами закупили для Ростовской области

Четыре модернизированные электрички поступят в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Четыре модифицированные поезда поступят в регион. Donnews пишет, что они будут обслуживать маршруты «Ростов — Таганрог — Успенская», «Ростов-Главный — Лихая — Кутейниково», «Ростов — Батайск — Азов» и другие.

В новых электричках будут откидные кресла, крепления для велосипедов и USB-разъемы.
Всего за последние шесть лет Ростовская область получила 26 новых электропоездов.

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Также в планах запустить полноценное железнодорожное сообщение между Чертковским районом Ростовской области и Меловским районом ЛНР.

Ранее сообщалось, что ж/д сообщение с Ростовской областью могут разделить на пассажирское и грузовое. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин.

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