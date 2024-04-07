Житель Матвеев Кургана в Ростовской области показал на видео упавший во дворе дрон

Posted Вчера, 18:44
Published Вчера, 18:44
Modified Вчера, 18:46
Updated Вчера, 18:46
Напомним, беспилотник самолетного типа рухнул 7 апреля около 13.00 во дворе жилого дома в Матвеев Кургане. Власти региона подтвердили инцидент, сообщив, что на борту взрывных устройств не было.
Позднее региональные СМИ сообщили, что беспилотник, вероятнее всего, был самодельным. А на распространившемся в Сети видео заметно, что у БПЛА отвалилось крыло. Летательный аппарат упал недалеко от уличного туалета. В это время во дворе, по словам автора видео, находились дети. Хозяин дома, опасаясь, что дрон может быть опасен, вызвал экстренные службы.
На этой неделе Ростовская область также подверглась массированной атаке беспилотников со стороны киевского режима. В ночь на апреля на Таганрог и Морозовск были направлены 44 дрона. При этом при обследовании места падения одного из устройств, он сдетанировало, восемь человек госпитализировали.