Житель Матвеев Кургана в Ростовской области показал на видео упавший во дворе дрон

Позднее региональные СМИ сообщили, что беспилотник, вероятнее всего, был самодельным. А на распространившемся в Сети видео заметно, что у БПЛА отвалилось крыло. Летательный аппарат упал недалеко от уличного туалета. В это время во дворе, по словам автора видео, находились дети. Хозяин дома, опасаясь, что дрон может быть опасен, вызвал экстренные службы.