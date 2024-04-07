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Posted Вчера, 18:44

Published Вчера, 18:44

Modified Вчера, 18:46

Updated Вчера, 18:46

Житель Матвеево-Кургана в Ростовской области показал на видео упавший во дворе дрон

Житель Матвеев Кургана в Ростовской области показал на видео упавший во дворе дрон

7 апреля 2024, 18:44
Фото: pxhere.com
Житель Матвеево-Кургана в Ростовской области показал на видео упавший во дворе дрон

У упавшего во двор в Ростовской области беспилотника отлетело крыло

В Сети появилось видео, на котором запечатлен упавший 7 апреля во дворе жилого дома в Матвеев Кургане беспилотник, роликом поделился телеграм-канал «Новости Таганрога».

Напомним, беспилотник самолетного типа рухнул 7 апреля около 13.00 во дворе жилого дома в Матвеев Кургане. Власти региона подтвердили инцидент, сообщив, что на борту взрывных устройств не было.

Позднее региональные СМИ сообщили, что беспилотник, вероятнее всего, был самодельным. А на распространившемся в Сети видео заметно, что у БПЛА отвалилось крыло. Летательный аппарат упал недалеко от уличного туалета. В это время во дворе, по словам автора видео, находились дети. Хозяин дома, опасаясь, что дрон может быть опасен, вызвал экстренные службы.

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Житель Матвеево-Кургана в Ростовской области показал на видео упавший во дворе дрон
Видео: pxhere.com

На этой неделе Ростовская область также подверглась массированной атаке беспилотников со стороны киевского режима. В ночь на апреля на Таганрог и Морозовск были направлены 44 дрона. При этом при обследовании места падения одного из устройств, он сдетанировало, восемь человек госпитализировали.

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