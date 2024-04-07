Жители Ростовской области увидят в апреле метеорный поток Лириды

Posted Вчера, 10:42
Published Вчера, 10:42
Modified Вчера, 10:44
Updated Вчера, 10:44
Эксперт рассказал в интервью Donday, что метеорный поток Лириды можно будет наблюдать с 14 по 30 апреля. Пики звездопада стоит ожидать в ночь с 21 на 22 апреля и в ночь с 22 на 23 апреля.
По словам Демина, наблюдать за потоком лучше во второй половине ночи. Однако велик риск, что этому помешает Луна. Пик звездопада придется на полнолуние. Из-за яркого света Луны рассмотреть вспышки потока может быть проблематично. Также отмечается, что сам поток будет недостаточно интенсивным.
Ранее сообщалось, что редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года. Например, огромную комету 12P/Понса-Брукса можно будет наблюдать также в середине апреля. Эта комета посещает Землю раз в 70 лет.
Напомним, мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 8 апреля.