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Posted Вчера, 10:42

Published Вчера, 10:42

Modified Вчера, 10:44

Updated Вчера, 10:44

Звездопады можно будет наблюдать в Ростовской области с середины апреля

Жители Ростовской области увидят в апреле метеорный поток Лириды

7 апреля 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
Звездопады можно будет наблюдать в Ростовской области с середины апреля
Звездопады можно будет наблюдать в Ростовской области с середины апреля, рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Демин.

Эксперт рассказал в интервью Donday, что метеорный поток Лириды можно будет наблюдать с 14 по 30 апреля. Пики звездопада стоит ожидать в ночь с 21 на 22 апреля и в ночь с 22 на 23 апреля.

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По словам Демина, наблюдать за потоком лучше во второй половине ночи. Однако велик риск, что этому помешает Луна. Пик звездопада придется на полнолуние. Из-за яркого света Луны рассмотреть вспышки потока может быть проблематично. Также отмечается, что сам поток будет недостаточно интенсивным.

Ранее сообщалось, что редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года. Например, огромную комету 12P/Понса-Брукса можно будет наблюдать также в середине апреля. Эта комета посещает Землю раз в 70 лет.

Напомним, мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 8 апреля.

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#Наука#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростовские ученые#Звездопад в Ростовской области
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