Жители Ростовской области увидят в апреле метеорный поток Лириды

По словам Демина, наблюдать за потоком лучше во второй половине ночи. Однако велик риск, что этому помешает Луна. Пик звездопада придется на полнолуние. Из-за яркого света Луны рассмотреть вспышки потока может быть проблематично. Также отмечается, что сам поток будет недостаточно интенсивным.