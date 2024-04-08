Аномальная для апреля жара надвигается на Ростовскую область

Posted Вчера, 12:38
Published Вчера, 12:38
Modified Вчера, 12:40
Updated Вчера, 12:40
Метеорологи рассказал, что во вторник, 9 апреля, в Ростовской области ожидается жаркая и солнечная погода с температурой воздуха до +25 градусов и сильным порывистым ветром скорость 13 метров в секунду. Из-за сухой и ветреной погоды в отдельных районах установили высокий уровень пожароопасности.
Синоптики сообщают, что в течение недели будет становиться только жарче. Хотя 10 апреля в отдельных районах будут фиксировать туман и усиление ветра, ночи станут очень теплыми, температура поднимется до +13 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.
В четверг, 11 апреля, в отдельных районах потеплеет до +28.
Согласно данным одного из порталов по мониторингу погоды, подобную жару в первую декаду апреля фиксировали в 1975 году, когда были установлены сразу пять температурных рекордов с 6 по 10 мая. Тогда температура воздуха в Ростове колебалась от +25 до +31 градуса.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет ростовчан в середине апреля.