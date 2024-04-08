Аномальная для апреля жара надвигается на Ростовскую область

Согласно данным одного из порталов по мониторингу погоды, подобную жару в первую декаду апреля фиксировали в 1975 году, когда были установлены сразу пять температурных рекордов с 6 по 10 мая. Тогда температура воздуха в Ростове колебалась от +25 до +31 градуса.