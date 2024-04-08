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Posted Вчера, 08:24

Published Вчера, 08:24

Modified Вчера, 08:26

Updated Вчера, 08:26

Банду арестовали в Ростовской области за жестокое убийство двух человек

Банду арестовали в Ростовской области за жестокое убийство двух человек

8 апреля 2024, 08:24
Фото: 1MI
Банду арестовали в Ростовской области за жестокое убийство двух человек
В Ростовской области арестовали троих человек, которые совершили двойное убийство, сообщили в региональном УСКР.

Меру пресечения избрал Зимовниковский районный суд. Фигуранты до 3 июня будут находиться в следственном изоляторе.

«В отношении четвертого фигуранта дела ходатайство следователя будет рассмотрено судом в ближайшее время», — уточнили в Следкоме.

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Мотивом убийства стала ненависть одного из подозреваемых к двум знакомым. Он взял с собой подельников и расправился с потерпевшими при помощи ножей.

Ранее появилась информация, что жертвами нападения стали инженер сельхозкооператива «Верхоломов» и его коллега. Добавим, что тела обнаружили неподалеку от реки Сал.

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