Банду арестовали в Ростовской области за жестокое убийство двух человек

Posted Вчера, 08:24
Published Вчера, 08:24
Modified Вчера, 08:26
Updated Вчера, 08:26
Меру пресечения избрал Зимовниковский районный суд. Фигуранты до 3 июня будут находиться в следственном изоляторе.
«В отношении четвертого фигуранта дела ходатайство следователя будет рассмотрено судом в ближайшее время», — уточнили в Следкоме.
Мотивом убийства стала ненависть одного из подозреваемых к двум знакомым. Он взял с собой подельников и расправился с потерпевшими при помощи ножей.
Ранее появилась информация, что жертвами нападения стали инженер сельхозкооператива «Верхоломов» и его коллега. Добавим, что тела обнаружили неподалеку от реки Сал.