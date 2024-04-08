Беговой марафон на 1 мая могут отменить в Ростове из-за сложной обстановки

Posted Вчера, 12:48
Published Вчера, 12:48
Modified Вчера, 12:50
Updated Вчера, 12:50
Вопрос о необходимости введения дополнительных мер безопасности или целесообразности отмены спортивного мероприятия пока остается нерешенным, поясняет заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.
В то же время, подготовка к марафону продолжается в обычном режиме. Стартовая точка эстафеты находится на Театральной площади в Ростове.
Если марафон все-таки состоится, это будет 99-й забег.
Первый раз марафон провели еще в 1923 году. И даже во время Великой Отечественной войны традиция его проведения не прерывалась. Но в 1932, 1991 и 2020 годах соревнования не проводились по различным причинам.
Организационный комитет рассматривает возможность не только сотрудничества с представителями правоохранительных органов, но и привлечения частных охранных компаний и профессионалов контрольно-распределительных служб, которые будут заниматься пристальным осмотром участников и гостей эстафеты, чтобы гарантировать их безопасность.
Ранее забег на набережной был отменен из соображений безопасности.