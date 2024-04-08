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Posted Вчера, 12:48

Published Вчера, 12:48

Modified Вчера, 12:50

Updated Вчера, 12:50

В Ростове могут отменить весенний беговой марафон

Беговой марафон на 1 мая могут отменить в Ростове из-за сложной обстановки

8 апреля 2024, 12:48
Фото: Pxhere
В Ростове могут отменить весенний беговой марафон
Планы на проведение традиционного весеннего марафона в Ростове-на-Дону 1 мая оказались под вопросом из-за сложной ситуации в регионе, сообщает donnews.ru.

Вопрос о необходимости введения дополнительных мер безопасности или целесообразности отмены спортивного мероприятия пока остается нерешенным, поясняет заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.

В то же время, подготовка к марафону продолжается в обычном режиме. Стартовая точка эстафеты находится на Театральной площади в Ростове.

Если марафон все-таки состоится, это будет 99-й забег.

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Первый раз марафон провели еще в 1923 году. И даже во время Великой Отечественной войны традиция его проведения не прерывалась. Но в 1932, 1991 и 2020 годах соревнования не проводились по различным причинам.

Организационный комитет рассматривает возможность не только сотрудничества с представителями правоохранительных органов, но и привлечения частных охранных компаний и профессионалов контрольно-распределительных служб, которые будут заниматься пристальным осмотром участников и гостей эстафеты, чтобы гарантировать их безопасность.

Ранее забег на набережной был отменен из соображений безопасности.

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#Спорт#Ростов-на-Дону#Забег#Марафон#Донской марафон#Наталья Романова
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