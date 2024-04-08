Белоусов и Решетников поучаствуют в сессии «Технологии — ключ к суверенитету»

На пленарной сессии также выступят специалисты из различных областей, в том числе генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец и научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Они постараются ответить на вопрос о том, какие продукты российского высокотеха будут востребованы в горизонте 3, 7 и 10 лет и смогут ли они стать конкурентоспособными за пределами Российской Федерации.