Белоусов и Решетников поучаствуют в сессии «Технологии — ключ к суверенитету»

Posted Вчера, 15:10
Published Вчера, 15:10
Modified Вчера, 15:25
Updated Вчера, 15:25
Издание 56orb.ru сообщает, что первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и министр экономического развития России Максим Решетников примут участие в мероприятии.
Андрей Белоусов отметил, что важным фактором для создания благоприятной среды развития инноваций является диалог между государством, наукой и предпринимательством. На сегодняшний день необходимо обеспечить условия для вовлечения в процесс достижения технологического суверенитета максимально широкого круга технологических предпринимателей.
Правительство Российской Федерации в мае прошлого года утвердило концепцию технологического развития до 2030 года. К этому времени национальная экономика Российской Федерации должна будет самостоятельно обеспечивать производство высокотехнологичной продукции. В общем объеме потребления доля такой продукции российского производства должна будет составлять не меньше 75 процентов. Сегодня государство делает ставку на коммерциализацию технологий собственной разработки и проектов высокой стадии готовности.
Первый шаг за наукой и разработчиками технологий. В свою очередь, большие корпорации, имеющие ресурсы и возможности для открытия новых рынков, должны заняться ускорением их масштабирования.
На пленарной сессии также выступят специалисты из различных областей, в том числе генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец и научный руководитель группы «Квантовые информационные технологии» российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. Они постараются ответить на вопрос о том, какие продукты российского высокотеха будут востребованы в горизонте 3, 7 и 10 лет и смогут ли они стать конкурентоспособными за пределами Российской Федерации.
Экономист из Китайской Народной Республики Энди Си также выступит на мероприятии, представив прогнозы по перераспределению мировых центров принятия технологических решений. Напомним, ранее Энди Си спрогнозировал крупные экономические кризисы 1997, 1999 и 2008 годов.
Форум «Открытые инновации» проводится с 2012 года и представляет собой одну из наиболее влиятельных дискуссионных площадок, посвященных инновационному развитию. Регистрация на участие в мероприятии проводится на официальном сайте форума.